«Una plaza a media jornada cubierta y otra con contrato temporal»

A. D. C. baztan. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

La Plataforma de Salud de Baztan volvía a concentrarse ante las puertas del Centro de Salud de la Elizondo el miércoles por la tarde para continuar con su lucha por un sistema de salud digno.

Desde la plataforma anunciaban que «los malos augurios para el Centro de Salud de Elizondo se han materializado. De las tres plazas de médico que deberían estar completas, uno se ha ido a otra plaza con otro contrato». Así que «la foto del día es: una plaza a media jornada cubierta, otra plaza con contrato temporal y la tercera ha quedado vacante». Recuerdan también que «media plaza de pediatría sigue sin cubrir, esto a nivel de Baztan, Urdazubi y Zugarramurdi».

Recuerdan también que «ya no se exige ni el conocimiento del euskera ni la especialidad de médico de cabecera».

«Seguro que muchos vecinos han elegido la sanidad privada, después de estar mucho tiempo en la lista de espera para una consulta o una intervención. Desde Osasunbidea lejos de buscar una solución, se practica con normalidad el desvío a la sanidad privada. La exigencia sigue siendo un sistema público digno de salud», explican.

Y también explican que cada vez se hace más patente «la necesidad de una nueva Ley de Salud. Sobre esta materia el Gobiernos de Navarra sigue dando largas». Ante esto, la Plataforma de Salud de Baztan ha organizado una mesa redonda para explicar en que consiste, tanto el proyecto de la nueva ley, como las alegaciones presentadas, y en que punto está ahora dicho proyecto.

La mesa redonda se celebrará en principio el 5 de noviembre, aunque la fecha se confirmará los días previos, en Arizkunenea, a las 18.00 horas.

Los integrantes agradecían «a todas las personas que habéis acudido a la concentración,seguiremos trabajandoa favor de un servicio de salud público y digno».