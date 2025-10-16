Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Consiguieron la firma del convenio tras una larga huelga. A.D.C.

Baztan Bortziriak

La plantilla de Lozys Pharmaceuticals, de huelga por los despidos

La empresa se encuentra en el Campus Lekaroz y agrupa a unos 70 trabajadores

A. D. C.

BAZTAN.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:24

Comenta

La plantilla de Lozys Pharmaceuticals secunda una jornada de huelga en rechazo a los despidos. «La empresa ha despedido a tres trabajadores y dice que puede haber más despidos», explican desde el sindicato ELA.

La empresa Lozys Pharmaceuticals se encuentra en Lekaroz y agrupa a unos 70 trabajadores.

En esta empresa se aplicó un ERTE de duración hasta fin de año, «alegando la disminución de las cargas de trabajo. Pero hace dos semanas la empresa decidió retirar el ERTE ante la necesidad de hacer frente a las demandas que tenían. Sin embargo, para sorpresa de la plantilla, tres trabajadores han sido despedidos. Aunque a mucha gente se le ha dado la oportunidad de recolocarse en otro turno, a estos tres se les ha realizado un despido en el último momento». En opinión del comité de empresa, «estos despidos han sido un ataque contra personas concretas».

Desde ELA explican que «la empresa dice que el próximo año también puede haber despidos y ante esto los trabajadores han decidido hacer un día de huelga». Se oponen a los despidos y dicen que van a defender el empleo en Lozy 's. Si hubiera despidos no se quedarán con los brazos cruzados.

Recuerdan que el año pasado se firmó por primera vez un acuerdo que ha mejorado sus condiciones laborales tras numerosos días de huelga. Tras la larga lucha «volveremos a defender los puestos de trabajo».

