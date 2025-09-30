Persecución en la N-121-A con vehículo robado en Valencia y tres detenidos

Baztan BortziriakPersecución en la N-121-A con vehículo robado en Valencia y tres detenidos
A. D. C.
malerreka.
Martes, 30 de septiembre 2025, 20:32
Tres personas han sido detenidas en Sunbilla después de que un vehículo robado en la localidad valenciana de Alzira eludiera un control de la Guardia Civil en la carretera N-121-A. El turismo, un Seat Ibiza rojo, emprendió la huida a gran velocidad, estuvo a punto de atropellar a un agente y terminó abandonado en Sunbilla, donde sus ocupantes, tres Argelinos residentes en Valencia, con edades de 21, 25 y 26 años, fueron localizados y arrestados.
Los hechos ocurrieron en la mañana del 22 de septiembre, en el marco de un dispositivo de verificación de alcohol y drogas.
Se les imputan delitos de robo y uso de vehículo, resistencia y desobediencia, así como conducción temeraria.
El conductor del turismo carecía de permiso de conducir y arrojó positivo en la prueba de detección de drogas.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.