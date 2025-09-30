Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Persecución en la N-121-A con vehículo robado en Valencia y tres detenidos

A. D. C.

malerreka.

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:32

Tres personas han sido detenidas en Sunbilla después de que un vehículo robado en la localidad valenciana de Alzira eludiera un control de la Guardia Civil en la carretera N-121-A. El turismo, un Seat Ibiza rojo, emprendió la huida a gran velocidad, estuvo a punto de atropellar a un agente y terminó abandonado en Sunbilla, donde sus ocupantes, tres Argelinos residentes en Valencia, con edades de 21, 25 y 26 años, fueron localizados y arrestados.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 22 de septiembre, en el marco de un dispositivo de verificación de alcohol y drogas.

Se les imputan delitos de robo y uso de vehículo, resistencia y desobediencia, así como conducción temeraria.

El conductor del turismo carecía de permiso de conducir y arrojó positivo en la prueba de detección de drogas.

