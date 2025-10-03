Los pastores 'americanos' se reúnen mañana en Doneztebe

Pastores en la presentación con la presidenta de la asociación y la alcaldesa de Doneztebe.

A. D. C. Malerreka. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Bajo el título 'Euskal Artzainak Mendian', mañana domingo se celebrará, esta vez en Doneztebe, la fiesta anual que organiza Euskal Artzainak Ameriketan.

El amplio programa de actos comenzará a las 10.00 horas. con un almuerzo en la escuela. A las 11.00 horas. dará inicio la exhibición de herri kirolak, con Estefi Etxebeste levantando piedra y arpana. A las 11.30 horas. se dirigirán a la iglesia acompañados de txistularis, gaiteros, gigantes y los joaldunak de Zubieta. A las 12.00 horas. comenzará la Misa con Mendi Abesbatza. A las 13.30 horas. se llevará a cabo un pasacalles desde la iglesia hasta el frontón Ezkurra, acompañados por txistularis, gaiteros, gigantes y joaldunak de Zubieta. A las 14.00 horas. comenzará la comida servida por el restaurante Santamaría y antes de empezar no faltará el Highball. Tras la comida no faltará la música, con José Ángel, Menditarrak y Erramun Martikorena. A las 19.00 horas. saldrán los autobuses.

Laura Igantzi, de la asociación Euskal Artzainak Ameriketan, explicó que «la 'culpa' de que este año se organice en Doneztebe es de Santi Hualde, que trabaja desde el principio en la asociación, y de Tomás Ibarra, que ha trabajado mucho en el museo de Elgorriaga».