El organista valenciano Juan de la Rubia abre el Ciclo de Órgano en Bera

'Descubriendo nuevos pueblos' es el lema que se repite en el Ciclo Música para Órgano en Navarra, que llega a su edición número 41. «Hace referencia al sonido de nuestros órganos como parte del paisaje propio de nuestras poblaciones. Una idea tan actual como la puesta en relieve de la relación entre Patrimonio y Territorio», explica José Luis Echechipia en el programa.

Bera, una localidad donde una pequeña asociación está trabajando con dificultades a favor de la restauración de uno de los órganos más importantes y apreciados de Navarra, abre el ciclo este año. Lo hace con el concierto de Juan de la Rubia mañana viernes en la Iglesia de San Esteban a partir de las 19.30 horas. El ciclo lo organiza el Gobierno de Navarra con la colaboración del Ayuntamiento de Bera y la entrada es gratuita, hasta completar aforo.

En el año 2018, la Quincena Musical donostiarra encargó a Juan de la Rubia una transcripción para órgano de la obra 'Diez melodías vascas', de Jesús Guridi, escritas originalmente para orquesta sinfónica. Esta será la primera parte del concierto del viernes, J. Guridi (1886-1961)

Diez melodías vascas (transcripción para órgano: Juan de la Rubia). I. Narrativa (Sant Urbanen bezpera), II. Amorosa (Aritz adarrean), III. Religiosa (Garizuma luzerik), IV. Epitalámica (Jentileri un), V. De ronda (Alabatua), VI. Amorosa (Ala baita), VII. De ronda (Aisko naiz), VIII. Danza (Zortziko de Lekeitio, sin letra), IX. Elegíaca (Zorabiatua naiz) y X. Festiva (Neure maitia).

En cuanto a la segunda parte del concierto, serán una serie de improvisaciones especiales. El último cuarto del siglo XX conoció un auge de cantautores vascos cuyas canciones han llegado a integrarse en el conocimiento colectivo, al igual que lo habían hecho las melodías utilizadas por Guridi. Y precisamente de esto trata la segunda parte del concierto: las otras melodías vascas según la improvisación al órgano de un músico valenciano.