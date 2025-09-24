Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Juan de la Rubia, organista, actúa mañana viernes en Bera. GN

Baztan Bortziriak

El organista valenciano Juan de la Rubia abre el Ciclo de Órgano en Bera

Una pequeña asociación trabaja a favor de la restauración de uno de los órganos más importantes de Navarra

A. D. C.

bortziriak.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:52

'Descubriendo nuevos pueblos' es el lema que se repite en el Ciclo Música para Órgano en Navarra, que llega a su edición número 41. «Hace referencia al sonido de nuestros órganos como parte del paisaje propio de nuestras poblaciones. Una idea tan actual como la puesta en relieve de la relación entre Patrimonio y Territorio», explica José Luis Echechipia en el programa.

Bera, una localidad donde una pequeña asociación está trabajando con dificultades a favor de la restauración de uno de los órganos más importantes y apreciados de Navarra, abre el ciclo este año. Lo hace con el concierto de Juan de la Rubia mañana viernes en la Iglesia de San Esteban a partir de las 19.30 horas. El ciclo lo organiza el Gobierno de Navarra con la colaboración del Ayuntamiento de Bera y la entrada es gratuita, hasta completar aforo.

En el año 2018, la Quincena Musical donostiarra encargó a Juan de la Rubia una transcripción para órgano de la obra 'Diez melodías vascas', de Jesús Guridi, escritas originalmente para orquesta sinfónica. Esta será la primera parte del concierto del viernes, J. Guridi (1886-1961)

Diez melodías vascas (transcripción para órgano: Juan de la Rubia). I. Narrativa (Sant Urbanen bezpera), II. Amorosa (Aritz adarrean), III. Religiosa (Garizuma luzerik), IV. Epitalámica (Jentileri un), V. De ronda (Alabatua), VI. Amorosa (Ala baita), VII. De ronda (Aisko naiz), VIII. Danza (Zortziko de Lekeitio, sin letra), IX. Elegíaca (Zorabiatua naiz) y X. Festiva (Neure maitia).

En cuanto a la segunda parte del concierto, serán una serie de improvisaciones especiales. El último cuarto del siglo XX conoció un auge de cantautores vascos cuyas canciones han llegado a integrarse en el conocimiento colectivo, al igual que lo habían hecho las melodías utilizadas por Guridi. Y precisamente de esto trata la segunda parte del concierto: las otras melodías vascas según la improvisación al órgano de un músico valenciano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  5. 5 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El organista valenciano Juan de la Rubia abre el Ciclo de Órgano en Bera

El organista valenciano Juan de la Rubia abre el Ciclo de Órgano en Bera