Mikel Goñi, principal atractivo del festival de bertso-pilota en Etxalar

A. D. C. bortziriak. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

La Mancomunidad de Euskara de Bortziriak y la asociación cultural y deportiva Altxata de Etxalar han organizado conjuntamente los Udazkeneko Kultur Egunak que se celebrarán en la localidad durante distintas jornadas.

La primera cita es para hoy. A partir de las 19.00 horas se celebrará en el frontón un festival de bertso-pilota. Los pelotaris Mikel Goñi y Apezetxea se enfrentarán a Urmeneta y Ladis Galartza. Contarán con el acompañamiento de los bertsos de Unai Gaztelumendi y Maddi Ane Txoperena. Además, en el transcurso del partido se llevará a cabo el sorteo de varios premios.

Para redondear estas jornadas culturales el día 24, Franck Dolosor presentará el libro Gernika Batailoia en el centro cultural Pello Apezetxea a las 19.00 horas.