Baztan Bortziriak

'Meta Auzolanez' se celebra hoy y mañana en Ibardin

Tiene como objetivo dar a conocer el patrimonio de las metas y está organizada por CPIE y los ayuntamientos de Bera y Urruña

A. D. C.

bortziriak.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:24

Comenta

La organización CPIE y las casas del pueblo de Bera y Urruña han organizado conjuntamente la jornada 'Metaka Auzolanez' sobre las metas de helechos. Se desarrollará durante la jornada de hoy viernes y mañana sábado en el paraje Batzarleku de Ibardin. Durante estas dos jornadas se dispondrán metas y se podrá aprender y practicar en torno a ellas.

Históricamente Batzarleku ha sido el punto de reunión de los vecinos de Urruña y Bera, y así será también estas dos jornadas.

El acto se centra en la reconstrucción pública y participativa de una meta de helecho), poniendo de relieve las antiguas prácticas agropastoriles y el saber hacer local. El objetivo es poner de relieve el tríptico Hombre-Naturaleza-Cultura característico de los montes vascos y la importancia de estas prácticas para la biodiversidad. Los productores locales también estarán presentes con sus productos agrícolas.

Programa

En cuanto al programa, para hoy viernes 17 se han organizado actividades para los más pequeños. Allí se reunirán los alumnos de los centros escolares de ambas localidades y realizarán diversos talleres. Tendrán la oportunidad de aprender sobre las metas, así como conocer pájaros y árboles y aprender a estudiar el paisaje. Además, los organizadores tienen como objetivo que los niños de las dos localidades tengan la oportunidad de fomentar las relaciones entre ellos.

Mañana sábado las actividades se abren para todos los vecinos. Se reunierán a las 09.30 horas en Batzarleku, y a partir de las 10.00 horas habrá música, feria de productores locales y pintores. La jornada comenzará con una tertulia entre guardas forestales de ambas localidades, así como de Nueva Aquitania y del Gobierno de Navarra.

A las 10.00 y 13.30 horas,. habrá paseos guiados. A las 11.15 y 14.14 horas,. habrá una reconstrucción participativa de una meta. A las 12.15 horas se celebrará un partido de boteluze. A las 15.15 horas habrá exhibición de herri kirolak y para redondear la jornada, a las 16.30 horas, el vecino deo Urruña Sustrai Colina y la beratarra Ekhiñe Zapiain interpretarán unos bertsos.

Te puede interesar

