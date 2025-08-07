Medio Ambiente invierte 5 millones en actuaciones para prevenir inundaciones

La Dirección General de Medio Ambiente ha invertido ya, en ayudas de distintas convocatorias de este programa, 5,1 millones de euros en 34 ... proyectos de obras en infraestructuras para prevenir los efectos de las inundaciones en los núcleos urbanos que se están ejecutando actualmente en un total de 29 municipios navarros, a los que suman otras ocho localidades que han recibido subvenciones para implantar planes preventivos o sistemas de alerta.

El 84% de estas inversiones corresponden a actuaciones acometidas por los ayuntamientos o concejos y los 804.000 euros restantes, a subvenciones otorgadas a iniciativas que, con el mismo objetivo, han emprendido personas físicas o entidades privadas en zonas inundables del río Ebro y sus principales afluentes.

El consejero Aierdi ha explicado que su Departamento se ha propuesto «hacer frente a las riadas no únicamente con parcheos o ayudas para paliar los daños una vez que se han producido, sino anticipándonos a las inundaciones con inversiones preventivas, adaptativas y planificadas para reducir la vulnerabilidad de nuestras ciudades y pueblos y hacerlo con una perspectiva de integración ambiental».

Tipos de obras

El programa de convocatoria de ayudas dirigidas a las entidades locales que Medio Ambiente activó el pasado año subvención a todo tipo de obras de recuperación ambiental, restauración del estado de los cauces, riberas pluviales o meandros, mejora de infraestructuras o desarrollo de corredores verdes que contribuyan a reducir el riesgo de inundaciones en los entornos urbanos, así como la redacción o actualización de planes municipales de gestión de riesgos de inundaciones, activación de sistemas de avisos o fomento de la autoprotección ciudadana.

Entre las 29 entidades locales a las que se les aprobaron proyectos de obras en la convocatoria lanzada en abril del pasado año y que actualmente están ejecutando estas actuaciones, con previsión de finalizarlas de aquí al próximo verano de 2026, se encuentran, de la comarca, Bera, Doneztebe / Santesteban y Lesaka.

Por cuantías, destacan como principales inversiones por encima de 150.000 euros, los 400.000 de Lesaka ó 172.000 en Bera.

Otros 7 ayuntamientos no han llegado a ejecutar proyectos de obras, pero sí han recibido ayudas para elaborar o actualizar planes municipales de gestión de riesgo de inundaciones. Entre ellos, Baztan.

Las subvenciones destinadas específicamente a proyectos promovidos por entidades locales fueron una novedad en el programa foral de prevención de inundaciones. Además, durante los últimos dos años se han concedido 804.000 euros de ayudas a iniciativas presentadas por 63 personas físicas o entidades privadas en zonas inundables del Ebro.