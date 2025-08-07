Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La vía verde cerrada a su paso por Doneztebe, por inundación. A.D.C.

Baztan Bortziriak

Medio Ambiente invierte 5 millones en actuaciones para prevenir inundaciones

Se llevarán a cabo en los núcleos urbanos de 29 municipios navarros, como Lesaka, Baztan, Doneztebe o Bera, en la comarca

Alicia del Castillo

Alicia del Castillo

Baztan/Bidasoa

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:28

La Dirección General de Medio Ambiente ha invertido ya, en ayudas de distintas convocatorias de este programa, 5,1 millones de euros en 34 ... proyectos de obras en infraestructuras para prevenir los efectos de las inundaciones en los núcleos urbanos que se están ejecutando actualmente en un total de 29 municipios navarros, a los que suman otras ocho localidades que han recibido subvenciones para implantar planes preventivos o sistemas de alerta.

