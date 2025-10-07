La Mancomunidad instala un nuevo mini punto limpio en Lesaka

A.D.C. bortziriak. Martes, 7 de octubre 2025, 20:33 Comenta Compartir

La Mancomunidad de Residuos de Bortziriak sigue trabajando por mejorar sus servicios. En este caso, se ha instalado un nuevo mini punto limpio en Lesaka, junto al Parque de Bomberos, en el que se recogerán pequeños residuos domésticos que por sus características son muy contaminantes y no se pueden echar en los contenedores. La Mancomunidad recogerá los residuos depositados y los transportará al Punto Limpio donde se gestionarán adecuadamente.

«El pasado 18 de septiembre recibimos la visita de los niños y niñas de la ikastola Tantirumairu de Lesaka, quienes mostraron mucho interés en saber cómo iba a funcionar el nuevo servicio y qué residuos se iban a poder depositar», explican desde la Mancomunidad «Además, nos ayudaron a quitar el precinto e inaugurar el mini punto limpio, por lo que ya está disponible para que todos los vecinos y vecinas de Lesaka puedan hacer uso de él».

En este mini punto limpio se puede depositar aceite mineral, CDs, DVDs, pinturas, aceite vegetal, colas y siliconas, productos de limpieza, aerosoles (con líquido), envases contaminados, radiografías, aparatos eléctricos y electrónicos, filtros de aceite/gasoil, toner, cartuchos de impresoras, baterías, fitosanitarios, gombillas, fluorescentes y pilas

Desde la Mancomunidad agradecen que se separen bien los residuos y se depositen donde corresponde para facilitar la labor. Los envases vacíos de plástico, metal o brick se tienen que depositar en el contenedor amarillo, como hasta ahora. Únicamente aerosoles con líquido dentro, botes con pintura, envases con productos de limpieza, etc. serán los que se deben depositar en este mini punto limpio. Se pretende gestionar el producto contaminante que contienen los envases, no el envase en sí.