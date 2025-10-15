Las Jornadas en torno al salmón del Bidasoa de Bera finalizarán con el Lurraren Eguna

A. D. C. bortziriak. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:50 Comenta Compartir

'Izokina Bidasoan gora eta Bera' es el nombre de las Jornadas que se están celebrando en Bera, del 10 al 25 de octubre, en torno al salmón del Bidasoa, organizadas por la Comisión de Cultura y el ayuntamineto de la localidad, con el patrocinio de la Fundación Peio Martikorena y Acción Social de la Caja de Rural de Navarra y la colaboración de NILSA. Como explican desde el ayuntamiento, «el pueblo de Bera está estrechamente relacionado con el salmón y hasta el 25 de octubre se van a conocer los entresijos de esta conexión».

Programa

El programa comenzaba el pasado 10 de octubre con los alumnos de los centros educativos de Bera como protagonistas y recetas de pintxos en torno al salmón. Además, durante estas semanas y de la mano de NILSA, están realizando distintos talleres en relación con el agua y el río.

El lunes se elegía el mejor pintxo de los elaborados por los alumnos.

Mañana viernes, 17 de octubre, a las 11.00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento los alumnos presentarán los pintxos elegidos. A esa misma hora en la sociedad Lagun Handiak de Bera realizarán un taller titulado Uraren Memoriak-Memorias del agua, partiendo de su propio imaginario. Será una jornada abierta a toda la ciudadanía.

Por la tarde, a partir de las 17.00 horas tendrá lugar una mesa redonda sobre el salmón del Bidasoa en la que participarán Juantxo Otamendi, Jose Mari Mitxelena, Javier Balda, Martin Apezetxea, Joxi Iratzoki y Joseba Martikorena con Ekhiñe Zapiain como moderadora. Tras ella, a partir de las 18.45 horas se inaugurará la exposición 'Izokina, Bidasoan gora eta Bera', en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura, que permanecerá abierta hasta el 26 de octubre.

El programa continuará la próxima semana. El miércoles 22 de octubre, a las 17.00 horas, en la sociedad Lagun Handia, se realizará el taller Construyendo el futuro.

El ciclo se completará el fin de semana. El 24 de octubre, viernes, los alumnos de los centros escolares realizarán visitas guiadas a la Nasa y piscifactoría de Oronoz-Mugairi. A las 17.00 horas, en la Casa de Cultura, tendrá lugar la conferencia 'El salmón del Bidasoa, una especie a conservar'. A continuación, a las 18.15 horas se presentará la memoria oral sobre el salmón del Bidasoa (Comemoria). La jornada finalizará con una cita gastronómica, ya que desde las 19.30 hasta las 21.00 horas se realizará una degustación de pintxos de salmón en diferentes bares de la localidad, con animación de la txaranga Maitagarria. El 25 de octubre, sábado, a las 10.00 horas, los pescadores locales realizarán un recorrido a pie entre Montoia y Endarlatsa. A las 12.00 horas, Bera Kantari en Kanttonberri y a las 13.00, se presentará el trabajo 'Bidasoko Izokina', realizado por artistas de Bera.

El domingo 26 de octubre se celebrará el Lurraren Eguna, el Día de la tierra, en Bera y los alumnos venderán en sus puestos los pintxos elaborados en los talleres con salmón.