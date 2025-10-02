Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jornada de hermanamiento entre Azkaine y Lesaka este sábado

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:16

Los ayuntamientos de Azkaine y Lesaka celebran mañana sábado una jornada de hermanamiento entre ambas localidades.

A las 8.00 h. saldrá la marcha montañera desde Lesaka hasta Azkain y el resto de actividades preparadas para la jornada tendrá lugar en esa localidad.

La plaza de Azkaine acogerá un mercado de productores de ambas localidades, de 8.00 a 13.00 horas. A las 11.30 en el mercado acutarán los músicos de Kornelio Kantuz.

A las 14.00 h. será la comida de hermandad en la que participarán las bertsolaris Maddi Ane Txoperena y Haira Aizpurua. Aritz Bidegain será el encargado de dar el tema.

A las 17.00 h. comenzarán los partidos de pelota, con pelotaris jóvenes del Azkaindarrak Bat y de la sociedad Arkupe de Lesaka.

A las 18.00 h. dantzas con los grupos de ambas localidades. A las 19.00 h. bertso poteo con Josu Txoperena y Oier Urreizti.

