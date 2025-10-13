Herida una mujer de 59 años ayer en una salida de vía con vuelco en Urroz

A. D. C. MALERREKA. Lunes, 13 de octubre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Una mujer de 59 años resultaba herida ayer lunes tras sufrir una salida de vía con vuelco en la carretera NA-4040 en el término de Urroz, en Malerreka, según informaba 112 Sos Navarra.La mujer era rescatada tras el accidente por los bomberos y después tenía que ser trasladada, herida, al Hospital Universitario de Navarra con contusión torácica y abrasismos. Su pronóstico es reservado.

El accidente se registraba sobre las 6.32 horas en el kilómetro 6,2 de la carretera NA-4040, que une las localidades de Saldias con Doneztebe.

Al lugar eran movilizados bomberos del parque de Oronoz, equipo médico, ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral.