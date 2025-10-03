La gran final del torneo de pelota Plazaz Plaza se disputa esta tarde en Donamaria

A. D. C. malerreka. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:17

El pasado 31 de julio se presentó en el Palacio de Donamaria la quinta edición del campeonato de pelota Plazaz Plaza y, tras haberse disputado doce jornadas, llega a su final de nuevo, en Donamaria.

A lo largo de estas semanas los partidos han llegado a distintos frontones, la última cita fue precisamente el pasado sábado en Urroz, dentro de sus fiestas patronales.

La gran final se disputa hoy a partir de las 18.00 horas en el frontón de Donamaria y en la cancha se verán las caras las parejas formadas por Iturriaga y Galeano contra Barrokal y Mendiburu.

La leitzarra Agirre Iturriaga, de Ados, recordó en la presentación que «este campeonato es muy querido por nosotras, ya que surgió durante la pandemia, con el objetivo de llevar la pelota femenina a las plazas de los pueblos».

Se trata de un campeonato que ha ido creciendo y que este año también fue presentado como un acto más contra la violencia de género. La Mancomunidad de Malerreka ha patrocinado el campeonato, tal y como lo hizo hace tres años con el 'Reto de Malerreka'.

Las pelotaris recuerdan a su compañera fallecida Naroa Elizalde Etxekolonea, de Zubieta, que tuvo mucha importancia en los inicios de Ados.