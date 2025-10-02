Gazte Eguna en Bera este sábado organizado por Barraskilo Gazte Taldea

Cita con el Gazte Eguna en Bera este sábado organizado por Barraskilo Gazte Taldea.

La cita comenzará a las 10.30 h. con el lanzamiento del chupinazo y tras una mañana de compartir momentos, la comida popular tendrá lugar a partir de las 14.30 horas.

Tras la comida y sobremesa, a las 19.00 horas volverá la música con electrocharanga Punttu Kakotx.

A las 23.00 h. comenzará el concierto del grupo Zilibito Records, que terminará con la música de DJ Onddo.

Todos los actos se desarrollarán en el patio del Instituto Toki Ona y se anima a los participantes a acudir con pantalones de mahón y la camiseta de Barrakilo.