Final del torneo juvenil Laxoa esta tarde en la Plaza de Irurita

Plaza de Rebote de Irurita, donde se jugará la final.

La Plaza del Rebote de Irurita es hoy el escenario para la final del torneo juvenil de Guante-Laxoa. Precisamente serán los dos equipos locales los que se enfrenten a partir de las 18.30 horas en Erreboteko Plaza. Aunque antes, a partir de las 17.30 horas jugarán por el tercer puesto Doneztebe A y Doneztebe B.

El pasado sábado se disputó la final de adultos en el Bear Zana de Doneztebe y, ahora, le llega el turno a los últimos partidos del campeonato juvenil de Guante organizado por Laxoa Elkartea.

En la final se enfrentarán por Irurita A Ibon Irazoki, Jokin Ripa, Oihan Etxenike y Mikel Agerralde y por Irurita B jugarán Mikel Iñarrea, Mikel Gamio, Jon Mortalena, Aiert Urrutia y Joseba Arraztoa.

En cuanto al otro encuentro, lucharán por el tercer puesto, por Doneztebe A Juanjo Berrio, Ibai Erkizia, Aimar Elizondo, Iñigo Telletxea y Orkatz Telletxea y por Doneztebe B saldrán a la plaza Eneko Mutuberria, Oier Mendiburu, Oier López, Eki Inda y Eiden Eleta.

'Plaza de Rebote'

La Plaza del Rebote de Irurita fue construída en 1898, aunque fue una ampliación de la que ya existía con anterioridad. Era alcalde Manuel Iturralde y se pudo realizar gracias a la donación económica del vecino donostiarra José Eliceche, según recuerdan desde Laxoa Elkartea.

El arquitecto fue Luis Plaza, de Lekaroz y el cantero ejecutor de las obras, Juan Echeverria, de Irurita. Tuvo un presupuesto de 1.261´75 pesetas. El enlosado del rebote costó 260 pesetas, la sillería, losas de canto y frontis costaron 831´75 pesetas y el acordondado en las orillas y centro, 170 pesetas.

Como entonces, continúa rodeada de las casas Gernaburua, Aroztegia, Herriko Eskola, Dolantxea, Dolarea, Rebote y Posada.