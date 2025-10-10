Fin de semana cultural en Bera con teatro familiar y música

A. D. C. bortziriak. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

La Casa de Cultura de Bera se llena de actividad este fin de semana con el espectáculo familiar Andereño esta misma tarde y el concierto de Danserie Ensemble mañana domingo.

Andereño, de la Compañía Anita Maravillas, es un espectáculo familiar del programa Sendaberri de la Red de Teatros de Navarra que se podrá ver hoy a partir de las 17.00 horas en la Casa de Cultura. La entrada cuesta 4 euros y se puede adquirir de forma anticipada en la plataforma Patronbase, La cita será en euskera y tiene una duración aproximada de 55'.

Sinopsis

La obra Andereño trata de recuperar la imagen de los profesores que en la República apostaron por sus ideas. Estas mujeres trabajaron con libertad e ilusión, esperando que el derecho a la educación ayudara a construir una sociedad mejor. Gracias a su fuerte vocación lucharon por escuelas para todos, con metodologías innovadoras, basadas en el ideal de la solidaridad humana. Una valiente maestra del pueblo es la protagonista de esta obra de teatro. Esta maestra, además de enseñar, cree en los estudiantes. La guerra frustrará de raíz un proyecto educativo construido con amor y mimo. En consecuencia, la protagonista tendrá que marcharse junto a los estudiantes con la esperanza de poder salvar su futuro. Idea original de Miren Larrea, dirigida por Iván Alonso, con títeres de Valentina Raposo y con dirección artística y técnica de Ion Chavez. Cuenta con los intérpretes: Miren Larrea/Maren Basterretxea, Valentina Raposo.

Danserie Ensemble

La cita cultural continuará el domingo con el concierto Fistuka, de Danserie Ensemble, espectáculo del programa Cultur-Izan del Gobierno de Navarra. La cita será a partir de las 18.00 horas, con entrada gratuita (hasta completar aforo) y en eusekera y castellano.

Danserie propone un recorrido musical que combina la investigación histórica con la evocación de la tradición oral, tomando como eje central el txistu. El concierto se estructura en dos partes: una primera centrada en piezas recogidas en antiguos manuscritos y tratados —fuentes que documentan la presencia, función, música e incluso las características físicas de este instrumento— y una segunda que se adentra en melodías transmitidas oralmente, hoy casi extinguidas.

Además de un viaje musical, este programa es un homenaje a quienes dedicaron su vida a preservar este patrimonio sonoro: recopiladores, folkloristas y musicólogos como Francisco Arrarás Soto, el Padre Olazarán de Estella, el Padre Donostia y el Padre Jorge de Riezu. Todos ellos compartieron una misma referencia: el colegio de Lekaroz, símbolo y centro de la cultura vasca.