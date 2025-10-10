Fiesta de inauguración del frontón Koianea Txikia de Aurtiz tras las obras

A. D. C. Malerreka. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Aurtiz celebra por todo lo alto la reinauguración de sus frontón, Koianea Txikia, tras las obras que se han llevado a cabo para rehabilitarlo.

La empresa de albañilería Riesko ha realizado las obras de cierre y mejora en este pequeño frontón situado en Aurtiz. Una vez finalidos los trabajos, se va a llevar a cabo una fiesta inaugural durante la jornada de hoy sábado.

Por la mañana los txistularis recorreán las calles y a partir de las 11.30 horas tendrá lugar la inauguración, para la que se han organizado partidos de pelota que enfrentarán a Mikel Goñi y Oier Elizalde contra Ugaitz Elizalde y Apeztegia. Tras el poteo del mediodía, se celebrará una comida de hermandad con el acompañamiento del músico Santxotena y por la tarde no faltará una verbena y bocadillos en el Ostatu.