Fiesta de las escuelas «pequeñas» en Oronoz-Mugairi

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:57 Comenta Compartir

El pasado 20 de septiembre, Oronoz-Mugairi fue el anfitrión de la fiesta de las escuelas unitarias y recibió a las de Zugarramurdi, Urdazubi, Azpilkueta, Gartzain, Lekaroz, Almandoz, Arraioz, Ziga, Amaiur, Arizkun, Erretzu, Irurita Amaiur, Erratzu, Arizkun, Azpilkueta, Lekaroz, Gartzain e Irurita. La jornada comenzó con una marcha popular, con dos recorridos a elegir: uno largo y otro más corto. A mediodía, el frontón se convirtió en punto de encuentro con almuerzo, cuentacuentos y pintacaras. Todos se reunieron en torno a una comida de hermandad. Por la tarde la fiesta continuó con hinchables, juegos y música.La cita que se celebrerá el año próximo en Erratzu.