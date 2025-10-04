'Exotic in itinere', de Monika Aranda, se planta en el Palacio de Bertiz

A.D.C. bertizarana. Sábado, 4 de octubre 2025, 21:01 Comenta Compartir

Ayer se inauguraba en el Palacio del Señorío de Bertiz la exposición 'Exotic in itinere' de la artista Monika Aranda. Así, la iniciativa 'Exotic' da un paso más y se expande a múltiples localizaciones, con un formato que combina arte contemporáneo, divulgación científica y participación ciudadana para sensibilizar a la sociedad sobre la planta invasora plumero de la Pampa 'Cortaderia selloana'.

El proyecto artístico cuenta con el apoyo del Programa Innova de Fundación Caja Navarra y Fundación «la Caixa», el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Acción Cultural Española y la colaboración de LABEA – Laboratorio de Arte, Ciencia y Naturaleza.

En la presentación de la exposición, el viernes, se contaba con la presencia de Fernando Urra (Responsable de Comunicación Interna y Territorio de Fundación Caja Navarra), Isabel Ferreira, comisaria de la exposición, y la artista Monika Aranda. Las flores de plumero de la Pampa retiradas la semana pasada en la cantera de Eskiz forman parte de la instalación artística.

'Exotic in itinere' se caracteriza por su carácter innovador e híbrido, integrando instalación, fotografía, vídeo, tecnologías inmersivas y dispositivos de divulgación científica que exploran la ambivalencia estética del plumero: una planta introducida en Europa como ornamental, celebrada por su belleza exótica, pero que hoy amenaza la biodiversidad, aumenta el riesgo de incendios, degrada el paisaje y genera impactos directos sobre la salud.

El proyecto se ha desarrollado en el Programa de Residencias Artísticas LABEA 2025 y en la residencia Nekatoenea (Hendaia), también con el apoyo de LABEA – Laboratorio de Arte, Ciencia y Naturaleza. La web stopplantasinvasoras.com liderada por el mensaje «Bonito problema! (Ederra Arazoa!)» está dedicada a informar y sensibilizar sobre el Plumero de la Pampa.