El Encuentro Violeta se celebra por primera vez en el norte de Navarra

«Las mujeres nos hemos integrado en el mundo de la política, en las instituciones patriarcales, con sus reglas, con sus normas, en unas instituciones que desde luego no fueron ni hechas por nosotras, ni pensadas para que nosotras participáramos en ellas». María Chivite, la presidenta del Gobierno de Navarra abría así ayer en el cine de Santesteban la XII edición del Encuentro Violeta, organizado por COMFIN (Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas por la Igualdad en Navarra) y ASKE, la asociación feminista local. En esta ocasión el tema elegido era 'Mujeres en política, retos y oportunidades'.

Es la primera vez que el Encuentro Violeta llegaba al norte de Navarra y más en concreto, a Doneztebe, como recordaba Yolanda Rodríguez, presidenta de COMFIN. «Normalmente lo hacemos un año en Iruña y otro fuera, este año tocaba en Iruña, pero tuvimos la invitación de ASKE y pensamos que era una buena oportunidad de acercarnos».

Patricia Abad, directora gerente del INAI, explicaba que «este año tiene el foco en el impulso de la participación social y política de las mujeres, un trabajo muy necesario porque es muy importante incrementar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de decisión». En estos tiempos de política cruda «las mujeres tenemos mucho que aportar y además tenemos una visión diferente y enriquece mucho también poder participar en los procesos de toma de decisiones. Otro mundo es posible, las mujeres tenemos un papel en ello y tenemos que animarnos a aportar para dar un poco de luz». Navarra es una tierra «en la que podemos presumir. con el 32% de alcaldías con mujeres, 7,5 más que la media española, 40% de los cargos municipales son ocupados por mujeres. Navarra es la Comunidad con más mujeres directoras..., pero tenemos que seguir avanzando», recordaba Chivite. Hablaba de su comparecencia en el Senado como «una experiendia... muy edificante. Una oportunidad para evidenciar como el machismo atávico de parte de la sociedad aparece muy a las claras en cuanto tiene la menor de las oportunidades».