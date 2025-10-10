Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgorriaga acoge hoy por la mañana y por la tarde un taller de papel con fibras vegetales

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:14

Elgorriaga acoge hoy sábado un taller de papel con fibras vegetales. La microcooperativa Malerreka Common Zerbitzuak presentó en 2022 el proyecto 'De Helecho al papel' y ahora llega un taller relacionado con aquel proyecto.

La cita será en Elgorriaga Erreroa, de la mano del maestro de papel Juan Barbé, de la asociación Eskulan. Malerreka Common Zerbitzuak, microcooperativa y empresa de inserción sociolaboral, ha organizado este taller dentro del proyecto 'Iratz-ekin Gizartearekin' y del programa Innova de las fundaciones Caja Navarra y La Caixa.

Las plazas son limitadas hasta un máximo de diez personas. El sábado lo harán de 10.30 a 13.00 y de 15.00 a 19.30 horas. Inscripción a través de WhatsApp en el número 624 85 21 01.

