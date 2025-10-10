Dos detenidos en Doneztebe, uno de ellos por circular con una rueda reventada

A. D. C. malerreka. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:14

La Policía Foral ha abierto diligencias en lo que llevamos de semana a 27 personas por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados a diferentes juzgados mediante el correspondiente atestado policial, dos de ellos en Doneztebe.

En concreto, por delitos contra la seguridad vial se abren diligencias a cuatro conductores. En Doneztebe/Santesteban, en la carretera N-121-A, una patrulla de tráfico interceptaba un camión articulado que circulaba con una rueda reventada y dejando restos por la calzada. El conductor, de 54 años, realizaba transporte internacional con signos evidentes de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas, superando siete veces la tasa permitida (1.11mg/l), además de estar reclamado por un juzgado penal de Girona.

Por otra parte, cabe destacar que también en Doneztebe era detenido un hombre por amenazas graves, tras aviso de un conductor de autobús por problemas con un usuario.