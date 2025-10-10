Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado de la rueda reventada con la que circulaba. PF

Baztan Bortziriak

Dos detenidos en Doneztebe, uno de ellos por circular con una rueda reventada

El conductor realizaba transporte internacional y superó siete veces la tasa permitida

A. D. C.

malerreka.

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:14

Comenta

La Policía Foral ha abierto diligencias en lo que llevamos de semana a 27 personas por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados a diferentes juzgados mediante el correspondiente atestado policial, dos de ellos en Doneztebe.

En concreto, por delitos contra la seguridad vial se abren diligencias a cuatro conductores. En Doneztebe/Santesteban, en la carretera N-121-A, una patrulla de tráfico interceptaba un camión articulado que circulaba con una rueda reventada y dejando restos por la calzada. El conductor, de 54 años, realizaba transporte internacional con signos evidentes de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas, superando siete veces la tasa permitida (1.11mg/l), además de estar reclamado por un juzgado penal de Girona.

Por otra parte, cabe destacar que también en Doneztebe era detenido un hombre por amenazas graves, tras aviso de un conductor de autobús por problemas con un usuario.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  7. 7 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  8. 8 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  9. 9

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  10. 10

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dos detenidos en Doneztebe, uno de ellos por circular con una rueda reventada

Dos detenidos en Doneztebe, uno de ellos por circular con una rueda reventada