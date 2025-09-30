Diecisiete estudiantes llenan de vida la ampliada escuela de Saldias

A. D. C. malerreka. Martes, 30 de septiembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

El curso 2008-2009 fue preocupante en Saldias. La pequeña escuela rural corría peligro porque tan solo contaba con cinco estudiantes. Sin embargo, el alumnado ha ido creciendo poco a poco en los últimos años y este curso escolar cuenta con 17. De hecho, este verano se ha tenido que ampliar.

El pasado 5 de septiembre, el alumnado de la escuela de Saldias, al igual que muchos otros de Navarra, daba comienzo al nuevo curso escolar y lo hacía con esos 17 estudiantes, que son muchos para un pueblo de 123 habitantes.

Como consecuencia, la escuela se estaba quedando pequeña y, por ello, el ayuntamiento de Saldias llevó a cabo durante el verano una ampliación de sus instalaciones. En concreto, se han creado dos nuevas salas. Por un lado, un aula de psicomotricidad y actividades múltiples, y por otro, una sala para el profesorado.

También se ha renovado la apariencia exterior; la escuela cuenta ahora con un tejado nuevo de teja y las paredes han sido pintadas de blanco.

Además, se han hecho mejoras en el equipamiento del edificio, construyendo en el exterior un pequeño cuarto para usar como almacén, destinado principalmente al sistema de calefacción. Este inicio de curso ha sido un hito importante para la comunidad educativa de la escuela 'Otsonta' y para todo el pueblo, y con el fin de guardarlo en la memoria colectiva, se sacaban una foto para el recuerdo.

El Ayuntamiento ha tenido que realizar un gran esfuerzo económico para llevar adelante estas obras de renovación. Imprescindibles para mantener la escuela rural de la localidad y que los niños puedan seguir en la localidad.