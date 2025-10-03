Las cuevas de Urdazubi acogen las Jornadas Europeas del Patrimonio

A. D. C. urdazubi. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio hoy se podrán visitar las cuevas de Alkerdi y Berroberria, normalmente cerradas, en Urdazubi. Durante la visita se podrá acceder a la cueva de Berroberria, donde vivieron los humanos que grabaron en las paredes de la cueva de Alkerdi 1, situada al lado. En esta última verán las únicas manifestaciones de arte rupestre conocidas en Navarra, que datan de hace 12.000 años.

Los visitantes podrán ver las representaciones de bisontes, caballos y ciervos grabadas en la pared. Para esta visita se recomienda llevar frontal y casco. Las personas que quieran disfrutar de esta visita, deberán haber hecho la reserva previamente. Tienen que acudir a las 11.00 horas en la plaza del pueblo. De ahí irán caminando hasta las cuevas todos juntos.