Corte de tráfico en la N-121-A sentido sur mañana viernes por la mañana

Mañana viernes está previsto un corte de tráfico en la carretera N-121-A, en sentido sur, Irun - Pamplona / Iruña, entre los puntos kilométricos 35 y 27 desde las 8.00 hasta las 13.00 h. El tráfico se desviará en sentido sur por la NA-1210, Ventas de Arraitz-Endarlatsa (Puerto de Belate). El tráfico en sentido Pamplona-Irun (norte) se mantendrá por la carretera N-121-A, sin afecciones.