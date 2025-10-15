Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una de las varias concentraciones celebradas ayer en toda la comarca. A. D. C.

Baztan Bortziriak

Toda la comarca se movilizó en solidaridad con Palestina

Tanto por la mañana como por la tarde se realizaron concentraciones y manifestaciones

A. D. C.

baztan-bidasoa.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:50

La jornada de huelga convocada por los diferentes sindicatos para solidarizarse con Palestina, denunciar el genocidio y pedir el cese de toda relación comercial con Israel fue secundada en la comarca con distintas concentraciones y manifestaciones que se celebraron tanto por la mañana como por la tarde.

A los paros en empresas se les unió la huelga en educación y también hubo cierres en el pequeño comercio. Por la mañana, a las 11.00 horas. se celebraron concentraciones frente a la residencia de ancianos de Lesaka, en el polígono industrial de Alkaiaga, en los alrededores de la entrada de la empresa Alco, en el instituto Lekaroz y en la Escuela Profesional Elizondo. Además, en Elizondo a las 14.30 horas. tuvo lugar una concentración. Se fijaron citas para compartir coches y poder acudir a la movilización de Pamplona. Por la tarde, a las 19.30 horas. hubo concentraciones de nuevo en la plaza de Elizondo, en la rotonda junto a la escuela de Doneztebe, en la Plaza de Lesaka y en la Plaza de Arantza. En muchas de ellas las sonaron las sirenas. A esa misma hora comenzó en Bera una manifestación desde la plaza Frantxia Haltzuet hasta la Herriko Etxeko Plaza.

