Toda la comarca se movilizó en solidaridad con Palestina

A. D. C. baztan-bidasoa. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:50

La jornada de huelga convocada por los diferentes sindicatos para solidarizarse con Palestina, denunciar el genocidio y pedir el cese de toda relación comercial con Israel fue secundada en la comarca con distintas concentraciones y manifestaciones que se celebraron tanto por la mañana como por la tarde.

A los paros en empresas se les unió la huelga en educación y también hubo cierres en el pequeño comercio. Por la mañana, a las 11.00 horas. se celebraron concentraciones frente a la residencia de ancianos de Lesaka, en el polígono industrial de Alkaiaga, en los alrededores de la entrada de la empresa Alco, en el instituto Lekaroz y en la Escuela Profesional Elizondo. Además, en Elizondo a las 14.30 horas. tuvo lugar una concentración. Se fijaron citas para compartir coches y poder acudir a la movilización de Pamplona. Por la tarde, a las 19.30 horas. hubo concentraciones de nuevo en la plaza de Elizondo, en la rotonda junto a la escuela de Doneztebe, en la Plaza de Lesaka y en la Plaza de Arantza. En muchas de ellas las sonaron las sirenas. A esa misma hora comenzó en Bera una manifestación desde la plaza Frantxia Haltzuet hasta la Herriko Etxeko Plaza.