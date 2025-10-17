Cita con el remonte profesional por parejas en Doneztebe

A. D. C. malerreka. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:51 Comenta Compartir

El frontón Ezkurra de Doneztebe acoge hoy a partir de las 18.00 horas la vuelta ida de la segunda semifinal del Campeonato de remonte profesional parejas- G.P. Reyno Gourmet 2025, organizado por la Fundación Euskal Jai Erremonte y la empresa E • Remonte Iruña.

Si se recuperan de sus respectivas lesiones, el doneztebarra Xanti Uterga y Barricart se enfrentarán a los doneztebarras Eloi Otxandorena y Otano.

De hecho, Uterga no pudo jugar el partido de ida de semifinales, que arrastraba molestias en la rodilla izquierda y mientras disputaba la semifinal, también se lesionó Barricart. Si no es posible, les sustituirán el iruritarra Xuban Iturregi y Agirrezabala. Esta eliminatoria de semifinales la tienen muy encarrilada Otxandorena-Otano. De conseguir el pase a la final, será la segunda consecutiva que disputen, después de la del Comunidad Foral de Navarra, que ganaron el pasado 04 de octubre.En el primer partido del festival de Doneztebe se podrá ver a cuatro remontistas que han salido de la escuela de remonte de Doneztebe a profesionales: los oiztarras Mikel Mikelarena y Xuban Ilarregi, contra los doneztebarras Koteto Ezkurra III y David Mitxeo. Al igual que en la final del campeonato de los dos últimos años, por lo tanto, habrá un duelo entre oiztarras y doneztebarras en remonte.

Al igual que en otros festivales del campeonato, el que se reúna en la entrada será destinado a la asociación a favor de los niños con cáncer en Navarra, ADANO.