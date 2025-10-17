Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Baztan Bortziriak

Cita con el remonte profesional por parejas en Doneztebe

A. D. C.

malerreka.

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:51

Comenta

El frontón Ezkurra de Doneztebe acoge hoy a partir de las 18.00 horas la vuelta ida de la segunda semifinal del Campeonato de remonte profesional parejas- G.P. Reyno Gourmet 2025, organizado por la Fundación Euskal Jai Erremonte y la empresa E • Remonte Iruña.

Si se recuperan de sus respectivas lesiones, el doneztebarra Xanti Uterga y Barricart se enfrentarán a los doneztebarras Eloi Otxandorena y Otano.

De hecho, Uterga no pudo jugar el partido de ida de semifinales, que arrastraba molestias en la rodilla izquierda y mientras disputaba la semifinal, también se lesionó Barricart. Si no es posible, les sustituirán el iruritarra Xuban Iturregi y Agirrezabala. Esta eliminatoria de semifinales la tienen muy encarrilada Otxandorena-Otano. De conseguir el pase a la final, será la segunda consecutiva que disputen, después de la del Comunidad Foral de Navarra, que ganaron el pasado 04 de octubre.En el primer partido del festival de Doneztebe se podrá ver a cuatro remontistas que han salido de la escuela de remonte de Doneztebe a profesionales: los oiztarras Mikel Mikelarena y Xuban Ilarregi, contra los doneztebarras Koteto Ezkurra III y David Mitxeo. Al igual que en la final del campeonato de los dos últimos años, por lo tanto, habrá un duelo entre oiztarras y doneztebarras en remonte.

Al igual que en otros festivales del campeonato, el que se reúna en la entrada será destinado a la asociación a favor de los niños con cáncer en Navarra, ADANO.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El presunto homicida de Zarautz vuelve a comisaría tras una reconstrucción de casi cinco horas en el lugar del suceso
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  3. 3 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  4. 4 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  5. 5

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  6. 6 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  7. 7

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  8. 8 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  9. 9 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  10. 10 El increíble gesto de deportividad de Xabi Prieto, excapitán de la Real Sociedad: «Era una delicia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cita con el remonte profesional por parejas en Doneztebe