Cinco premios nacionales de teatro y danza en Elizondo

LEB 25, promovido por la asociación Iriartea Pilez, es un programa que se desarrolla a lo largo de todo el año en torno a los nuevos lenguajes escénicos y los acerca al mundo rural. Este fin de semana, desde el viernes y hasta el domingo, Elizondo será el escenario para LEB Intensif con actuaciones en la calle y LEB Zabal Topaketak, encuentros en los que participarán, entre los invitados, cinco premios nacionales de teatro y danza.

LEB Zabal Topaketak se celebrará el sábado y el domingo en Elizondo. El encuentro reunirá a destacadas figuras de las artes escénicas, entre ellos cinco premios nacionales de teatro y danza, para reflexionar sobre el teatro, la danza, la literatura, la gestión cultural y el compromiso artístico y social.

La casa de cultura Arizkunenea se convertirá en un espacio de debate, aprendizaje y conexión entre profesionales, creadoras y público. La entrada es gratuita y los encuentros tienen como objetivo fomentar el pensamiento crítico y compartir experiencias en torno a los procesos creativos y los retos actuales del sector escénico.

LEB Zabal es una de las cinco líneas de acción del Programa LEB 25, formado por LEB Prod., LEB Lab, LEB Ekin, LEB Zabal y LEB Intensif. Su objetivo es acercar la vanguardia escénica al entorno rural, garantizando el derecho universal de acceso a la cultura, impulsando la creación y conectando a artistas y públicos.

Programación

El sábado a las 10.00 horas. se hablará sobre 'Espacios formativos y de experimentación2'. El moderador será César Barló, director de escena y responsable del programa ROAD de la Academia de las Artes Escénicas). Participarán Socorro Anadón (fundadora del Espacio Réplika de Madrid), Ramón Barea (Premio Nacional de Teatro en 2014 y fundador de Pabellón 6 en Bilbao), Rakel Cuartero (jefa de estudios de la Escuela Navarra de Artes Escénicas) y Leire Ruiz (fundadora de la escuela de teatro Butaca 78 Eserlekua de Pamplona).

A las 11.45 horas. el tema será 'Compromiso artístico, político y social: la forma y el contenido', con la moderadora Ana Maestrojuán (directora de Producciones Maestras) y con la participación de Luz Arcas (Premio Nacional de Danza en 2024 y fundadora de la compañía La Phármaco), Alberto Conejero (Premio Nacional de Literatura Dramática en 2019 y ganador del Premio Max en 2016 a Mejor autoría teatral), Laura Presa (fundadora de La Rueda Teatro, compañía que trabaja con colectivos en riesgo de exclusión social), Mercedes Herrero (fundadora de la compañía Pez Luna) y Etelvino Vázquez (fundador de la compañía Teatro del Norte).

El domingo continuarán los encuentros a las 10.00 horas. con 'Formatos y metodologías creativas' con el moderador Asier Andueza (director del Programa LEB 25) y con la participación de Eusebio Calonge (Premio Nacional de Teatro 2010 y dramaturgo de la compañia La Zaranda), Ana Cavilla (directora La Perra, compañía que engrana teatro y perspectiva de genero), Olatz Gorrotxategi (actriz y directora de su propia compañía afincada en Bilbao) y Cristina Tomás (codirectora de Las Nenas Theatre junto a Ane Sagüés de Navarra).

Continuará a las 11.45 horas. con 'Profesionalización y circuitos para las artes escénicas', con Helena Pimenta (Presidenta de la ADE y Premio Nacional de Teatro 1993) de moderadora y con la participación de Carine Agirregomezkorta (gestora de proyectos del Centro Coreográfico Nacional Malandain Ballet Biarritz), Iker Bengoetxea (programador del circuito Sendaberri de la Red de Teatros de Navarra), Grego Navarro (directora del Teatro Gayarre de Pamplona), Carme Portaceli (fundadora de la Academia de las Artes Escénicas, vicepresidenta de la Asociación de Directoras y Directores de Escena y directora del Teatro Nacional de Catalunya) y Emilia Yagüe (fundadora de su propia compañía afincada en Madrid).

El Programa LEB 25, por su parte, está promovido por la Asociación Iriartea Pilez que cuenta con el apoyo del Programa Innova promovido por Fundación Caja Navarra y Fundación la Caixa, y la colaboración de la Asociación de Directoras y Directores de Escena (ADE), la Asociación de Autoras y Autores de Teatro (AAT), la Asociación de Empresas Escénicas de Navarra (ESNA), la Academia de las Artes Escénicas de España (AAEE) y el Ayuntamiento de Baztan.