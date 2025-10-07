El Ciclo de órgano en Lesaka llega con tres citas

A.D.C. bortziriak. Martes, 7 de octubre 2025, 20:33 Comenta Compartir

El histórico órgano Roqués de Lesaka volverá a ser protagonista de la agenda cultural de este otoño con un Ciclo de tres conciertos que se celebrarán en la iglesia San Martín de Tours, un espacio único que permitirá disfrutar de la riqueza acústica de este órgano en todo su esplendor.

La iniciativa, bajo el título Ciclo de órgano de otoño, ofrecerá al público la posibilidad de disfrutar de este instrumento en diálogo con diferentes formaciones y estilos musicales.

El ciclo se abrirá con un programa de gran fuerza expresiva en el que el órgano compartirá protagonismo con la percusión (Albert López) y la trompeta (Unai Eseberri), una combinación que permitirá explorar contrastes sonoros intensos y novedosos. El organista será Iñigo Morentin.

Este concierto, organizado por la Asociación de Amigos del Órgano Roqués de Lesaka, tendrá lugar el día 19 de octubre a las 18.30 horas.

La segunda cita estará dedicada a la unión del órgano con las voces graves del coro EASO. El programa constará de dos partes bien diferenciadas. Por un lado una selección de la Misa de Réquiem de Jesús Guridi, donde el órgano y el coro se unirán en un homenaje al gran compositor vasco y por otro, una segunda parte centrada en el folclore euskaldun, interpretado por el coro con acompañamiento de piano.

Este concierto, organizado por Lesakako Abesbatza, tendrá lugar el día 1 de noviembre a las 18.30 horas.

El ciclo se cerrará con una propuesta de delicada sonoridad: el órgano acompañado por tres flautas traveseras (Roberto Casado, Ana Sarobe y Olatz Rojo), creando una atmósfera íntima y envolvente. El organista será Víctor López. Este concierto, organizado por la Asociación de Amigos del Órgano Roqués de Lesaka, tendrá lugar el día 23 de noviembre, también a las 18.30 horas.

Todos los conciertos cuentan con el patrocinio del Ayuntamiento de Lesaka y, salvo el de voces graves del coro EASO, se ha previsto una aportación voluntaria de 5 euros para cubrir los gastos originados en su organización.

Las actuaciones en una gran pantalla, para poder visualizar la interpretación musical que se va a realizar en el coro de la iglesia.

Con esta programación, el Ciclo reafirma la apuesta «por mantener vivo el patrimonio musical y acercarlo al público a través de propuestas variadas y de calidad».