Celebración del 'Domingo de Palomeras' en Etxalar

A. D. C. bortziriak. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:51 Comenta Compartir

Organizado por el Ayuntamiento de Etxalar, Altxata Kultur Elkartea y Etxalarko Gaztik, mañana se celebra el tradicional Domingo de Palomeras de Etxalar, con distintas actividades que en realidad comenzarán hoy sábado. Siguiendo la tradición, se espera que se acerque mucha gente a las Palomeras para ver la tradicional captura de palomas con redes. Si el tiempo acompaña se podrá ver el trabajo diario de los palomeros poniendo las redes y manteniendo viva esta tradición de más de 600 años. La temporada empezó el pasado 1 de octubre.

Este peculiar sistema no necesita ningún tipo de arma y se trabaja en equipo, bajando la altura a los bandos de palomas que pasan por el collado con las paletas, asustándolas con las zatarras y atrapándolas vivas en las redes.

En la actualidad se usan 6 (Kalamua, Monua, Elutsa -la más grande- y Miarra son las primeras y originales; Fortuna colocada en 1869 y Lakaina en 1920). Sujetas de un lado al suelo y elevadas a modo de planos inclinados por medio de poleas, funcionan con un sistema de contrapesos. Cuando el palomero acciona la palanca, las redes caen a gran velocidad apoyándose en el suelo y atrapando a las presas en medio Como cada fin de semana de la temporada, mañana tampoco faltarán las visitas guiadas para conocer mejor esta tradición. Se ofrecerá una visita a las 10.00 horas en euskera y otra a las 12.00 h. en castellano.

La visita tiene una duración de 1 hora y media aproximadamente y se hacen desde debajo de una trepa (puesto palomero) donde si vienen palomas, se ve de cerca todo el proceso tradicional y para terminar se ve un audiovisual. El precio de la visita es de 5 euros por persona y 4 euros para los grupos de más de 10 personas. Los que estén interesados en realizar la visita, tendrán que llamar con antelación al 690 26 77 56.

Programa

Hoy se celebrará un concurso de paellas en el frontón y a continuación, la comida de hermandad. A las 18.00 horas, juegos para las jóvenes, bocatas, fuegos artificiales y conciertos con Hago Silik, Kulto Kultibo y DJ Inaxio.

Mañana habrá talos en Lizarieta y por la tarde, en el pueblo, concierto a cargo de Puro Relajo, 19.00 horas y sorteo de dos esculturas.