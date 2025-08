«La banda es un lugar muy bonito donde confluímos diferentes generaciones»

El Tren Txikito que unía Irun y Elizondo ha vuelto a la vida en forma de canción compuesta por Esteban Velasco. El músico irunés, clarinetista, ... profesor y compositor, es desde hace unos días el nuevo director de la Banda de Música Recreo de Elizondo. Y su estreno fue precisamente con esa melodía.

–¿Desde cuándo esa pasión por la música?

– Desde pequeño. Somos cuatro hermanos y dábamos guerra en casa. Mis hermanas querían dibujo y a mí no se me daba bien, pero me gustaba la música y me apuntaron a solfeo. Empecé con 11 años solfeo y con 15, instrumento. Tenía ilusión de entrar en la Banda y pensé: de lo que más hay es clarinete, pues clarinete. Luego lo descubrí y me encantó.

MÚSICA«Toqué también en un grupo Pop de Irun que se llamaba Latitud cero»TREN TXIKITO«Una composición dedicada a la Banda y a Patxi y a Txema Cariñena con todo el cariño»

– Atrapado por el clarinete.

– Es un instrumento muy versátil que se casa con todo el mundo. Puedes tocar con Banda, orquesta, charanga, con otros clarinetes, con piano, guitarra... Hay un método de una amiga mía que se llama: 'Clarinete eta bere lagunak', no te digo más (ríe).

– Primeros estudios en el Conservatorio de Irun...

– Sí, con Joaquín Silguero, que tenía relación con Lesaka y con Martín Aristizabal. Por aquel entonces estaban ya las escuelas Biteri.

– ¿Y el primer concierto con la Banda de Irun?

– Primero entré en la de Hendaya en el año -89 y en la de Irun en enero del -91. Al principio con una beca. Recuerdo que con mi primer sueldo aporté para una comida con mis padres y mis hermanos, que me hizo mucha ilusión.

– ¿La composición cuándo llegó?

– Salseando con un teclado que tenía en casa. Porque también toqué en un grupo Pop de Irun que se llamaba 'Latitud cero'. Casualidad el otro día hicimos con la Banda de Irun un concierto con Sorotan Bele. De aquellos tiempos, en el año -92 yo tenía 22 y Gorka Sarriegi nos venía a ver ensayar a nosotros. El otro día me hice una foto con él, con una maqueta que tenía de ellos. En el teclado de casa solía hacer cosas, empecé a componer ahí. Mi hermana mediana canta muy bien y en casa siempre salseábamos.

– Qué importante es salsear.

– Eso es, todo se echa a la mochila, todo aporta y para eso la Banda es un lugar muy bonito donde confluimos diferentes generaciones. Es una labor artística conjunta y todos sumamos, todos somos necesarios.

– ¿Y cómo llega a la Banda de Música de Elizondo?

– Hace años otro irunés, Juan Carlos Moreiro, daba clases de clarinete en la Escuela de Música de Baztan. Él llevaba la Banda, estuvo 19 años, hizo una labor muy buena. Fui de forma puntual a echar una mano porque faltaba gente. Luego, desde 2017 hasta 2020, estuve de profesor. En ese periodo Rosa Mary Sánchez, la directora, me volvió a presentar a la Banda. A partir de entonces siempre me han invitado al concierto de Santiago de fiestas, como antiguo profesor y además, he hecho buenos amigos. Desde 2017 creo que he ido a tocar casi todos los años. Es que son muy afables. El primer año, el día de Santa Cecilia empezó a traer la gente tortillas hechas con huevos de caserío, bizcocho... Me regalaron hasta calabacines. Seguí colaborando con ellos.

– Y las composiciones han continuado todos estos años.

– Me junté con un pianista, Josetxo Fernández Jauregi, en los tiempos de José Luis Moreno, en la ETB... Trabajaba en Pianos Bengoa, Musikarte. Un día se me acercó un hombre, era Plácido Eceiza, de la tamborrada Anastasio. Hacían un aniversario y Josetxo había compuesto una marcha y yo le ayudé con la instrumentación para Banda y charanga. A partir de ahí nos pidieron de Amara Berri y de Sansustene. Hice también un himno para la Escuela de Zestoa.

– Y también para Irun.

– Hice una diana y una marcha. En 2023 compuse un Pasodoble, 'De Biteri a Milagrosa', que simbolizaba dónde estábamos hace 50 años y donde estamos ahora. La Banda ensayaba en las escuelas de Biteri y hoy en día en la Capilla de la Milagrosa. Hablé con los de Elizondo para tocarla el año pasado. Le dije a Pello, el director de la de Elizondo que me hacía ilusión dirigirla. Y él, muy generoso, me dejó.

– Así que fue director por un día en Elizondo.

– Sí. Pensé que tenía que componer algo para ellos: un pasacalles. En Irun tenemos a Patxi Cariñena, una persona muy melómana, que lleva un magnetofón con cintas y va a grabar a la Banda de Irun. Tiene en su casa más de 6.000 cintas, hace un trabajo que pocos valoran. Es además coleccionista de trenes. Quería hacer algo también para él y pensé que era bonito unir la Banda de Elizondo con Irun a través, de nuevo, del Tren Txikito. Lo compuse y lo estrenamos en las fiestas de Elizondo. Pello me dejó dirigirla. Casualidades de la vida, el hijo de Patxi, Txema, muy amigo mío, un irunés que ha hecho musicales hasta con Antonio Banderas, falleció. Así que la composición fue para él también. Vino Patxi, sin saber nada de nada, solo que iba a grabar a la Banda.

– Menudo momento.

– Fue muy emocionante. Pello me había dicho que lo iba a dejar, le dije que igual me animaba y hablé con la Junta. Vivo en Irun y trabajo en Vitoria, pero ir a Elizondo una vez a la semana no me va a dar pereza. Además, estoy de solista en la de Irun. Puedo aportar mi visión de más de 30 años como músico de Banda, también la de profesor de clarinete. Y siempre que he dado clases me ha tocado dirigir las bandas de música de las escuelas, en Elizondo, en Zestoa. También he dirigido agrupaciones a nivel puntual como la Banda de Zestoa, con la Banda de Irun como invitado, y la de Gibantzar, guipuzcoana de Bandas de 2004 a 2007, con conciertos en Donostia en Semana Grande, en Zarautz, Hondarribia... Fue una experiencia muy bonita. Ahora me he animado porque me he encontrado con una base muy sólida.