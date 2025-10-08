El Ayuntamiento de Lesaka acuerda celebrar una consulta sobre las ferias

A. D. C. bortziriak. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:27 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Lesaka, en sesión plenaria celebrada este lunes 6 de octubre, ha aprobado por unanimidad la celebración de una consulta popular sobre las Ferias de Lesaka, con el fin de que sea el propio pueblo el que decida el día en el que se celebrarán las mismas.

Siguiendo los criterios de la Ley Foral reguladora de la Ordenanza de Participación y de la Consulta Popular de ámbito local aprobada en marzo de 2025, el Ayuntamiento de Lesaka realizará una consulta popular con el objetivo de poner en el día más adecuado las ferias de tanta importancia. La fecha de la votación se fijará respetando los plazos establecidos por las leyes de participación y próximamente se ampliará la información al respecto. Hay que recordar que varios ganaderos que acuden con su ganado a estas ferias de otoño, solicitaron el cambio de día de feria de jueves a viernes en una comparecencia realizada a principios de verano. Hace una semana se celebró una comisión de fiestas para tratar este tema.

fueron concedidas por los Reyes de Navarra, Juan de Labrit y Catalina, en el año 1499. Este privilegio real estableció la celebración de un mercado quincenal y dos ferias anuales de quince días, y es el origen de las actuales ferias de otoño que se celebran en jueves.