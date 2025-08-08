Arima Soul y DJ Makala & Lidia Insausti actúan esta tarde en el Aterpe de Arantza

Baztan BortziriakArima Soul y DJ Makala & Lidia Insausti actúan esta tarde en el Aterpe de Arantza
A. D. C.
bortziriak.
Viernes, 8 de agosto 2025, 20:49
El Aterpe de Arantza ofrece un verano más, conciertos en directo durante los sábados de julio y agosto.
De momento han pasado ya por el Aterpe los músicos Joseba Irazoki y Rüdiguer, que fueron los primeros en subir a este escenario, así como Olatz Salvador, que fue la siguiente.
Hoy la cita vuelve a repetirse, a partir de las 19.30 horas, con la actuación de Arima Soul y DJ Makala & Lidia Insausti.
En cuanto a las próximas citas, el próximo 23 de agosto, el grupo La Chula Potra ha sido invitado y ofrecerá un concierto también a las 19.30 horas, y el 30 de agosto, por último, el grupo Besarka cerrará la serie de conciertos de este año. Este último concierto comenzará un poco más tarde, a las 22.00 horas.
