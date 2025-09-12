Abierto el plazo de inscripción para participar en el XII Encuentro Violeta

El sábado 4 de octubre se celebrarará en el Cine de Doneztebe la XII edición del Encuentro Violeta, bajo el título 'Mujeres en política, ... retos y oportunidades en Navarra'. La jornada está organizada por Comfin, la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas por la Igualdad de Navarra con la colaboración de ASKE, ayuntamiento de Doneztebe, Mancomunidad de MAlerreka, Instituto Navarro para la Igualdad y Gobierno de Navarra.

Comfin nació del deseo de las asociaciones de mujeres de Navarra de crear un lugar de encuentro, de fortalecer el tejido asociativo y de propiciar redes de trabajo y acompañamiento entre mujeres.

Se trata de una cita referente para el tejido asociativo de mujeres y feminista de Navarra, para la reflexión e incidencia sobre asuntos que afectan directamente a la igualdad entre mujeres y hombres. Está dirigido a mujeres en cargos políticos y administración pública, integrantes de asociaciones de mujeres y/o feministas, socias de Comfin y ciudadanía con interés en la igualdad entre mujeres y hombres.

«Con este encuentro seguimos desarrollando la línea de trabajo de incidencia en las políticas públicas de Navarra, tanto a nivel local como foral, como herramienta de acción feminista para transformar un contexto donde todavía persisten las desigualdades entre mujeres y hombres en Navarra, y así avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, evitando los retrocesos que amenazan más que nunca los avances realizados estos años», señala Yolanda Rodríguez Villegas, presidenta de Comfin.

Programa

El programa comenzará a las 09.15 h. con la recepción y bienvenida por parte de la asociación ASKE. A continuación tendrá lugar la apertura del encuentro con María Chivite Navascués, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra; Patricia Abad Encinas, directora gerente del INAI/NABI y Yolanda Rodríguez Villegas, presidenta de Comfin.

A las 10.00 h. dará inicio la ponencia 'Mujeres en política. Retos de futuro: de la paridad a la igualdad, a cargo de Nuria Varela Menéndez, escritora y experta en participación de las mujeres en el ámbito político.

Tras un descanso para café, a las 12.00 horas se proyectará un documental con testimonios de oolíticas en activo, socias de Comfin.

A las 12.30 horas comenzarán los talleres de participación. De forma simultánea darán inicio tres talleres, sobre las dificultades y necesidades de las mujeres en política; sobre incidencia feminista para la participación de mujeres en política y sobre bases para la creación y consolidación de una red foral de políticas.

A las 13.45 horas será el plenario de conclusiones de los tres talleres.

A las 14.45 h. cierre y despedida por parte de Arantxa Arregi Alberro, alcaldesa de Doneztebe y presidenta de Cederna.

Las inscripciones para participar están abiertas hasta el 26 de septiembre, viernes, en la web Comfin.org.