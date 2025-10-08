300.000 euros del suplemento de crédito de Navarra irán para la variante de Bera

A. D. C. bortziriak. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:27 Comenta Compartir

El Gobierno de Navarra aprobaba ayer el proyecto de Ley Foral de concesión de un suplemento de crédito por importe total de 42.500 euros y de créditos extraordinarios por importe de 1.791.378 euros en varios departamentos del Ejecutivo foral, dentro del Presupuesto de este año. La propuesta, impulsada por el departamento de Economía y Hacienda, responde a la necesidad de atender gastos inaplazables para los que no existe crédito suficiente o adecuado en las partidas presupuestarias vigentes. Entre los créditos extraordinarios por un importe total de 1.791.378 euros se encuen tra la partida de 300.000 euros para la transferencia al Ayuntamiento de Bera, destinada a la ejecución de la variante que conecta la carretera NA-1310 con la NA-4410, a propuesta del Departamento de Cohesión Territorial.