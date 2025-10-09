Urki, 'Haundi' y Mutriku buscarán mañana la victoria como locales, mientras que el Amaikak Bat jugará el domingo en Lesaka

Un lance del partido entre el 'Haundi' y el Bergara disputado esta temporada en Mintxeta.

Jabi Leon debabarrena. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:26

Los equipos de Debabarrena que militan esta temporada en la División de Honor masculina del fútbol regional afrontan este fin de semana la quinta jornada liguera.

Y lo hacen con la intención de resarcirse de los malos resultados que les deparó la jornada anterior, en la que el 'Haundi' del Club Deportivo Elgoibar y el Urki eibarrés perdieron; mientras que Amaikak Bat y Mutriku saldaron con tablas el primer derbi comarcal de la presente campaña.

En cualquier caso, el Urki, el 'Haundi' y el Mutriku jugarán este sábado como locales.

Los armeros recibirán (a las 18.00 horas en Unbe) la visita del Deusto; los elgoibartarras se medirán al filial del Real Unión (a las 16.00 horas en Mintxeta) y el Mutriku se enfrentará al potente Anaitasuna en su estadio de San Miguel (a las 18.00 horas).

Después de haber ganado tres de los cuatro partidos disputados hasta la fecha, irundarras y azkoitiarras recalarán en Debabarrena compartiendo el segundo puesto de la tabla clasificatoria, a tan solo un punto de distancia del líder Oiartzun; mientras que el Deusto de Donostia llegará a Eibar como colista y sin haber estrenado su casillero de puntos.

Por su parte, el Amaikak Bat acudirá el domingo a Lesaka para medirse (17.00 horas) a un Beti Gazte que, con 7 puntos, ha empezado bien el campeonato.

Fútbol femenino

El Club Deportivo Elgoibar, el único conjunto de Debabarrena que esta temporada milita en la División de Honor femenina, se desplazará el domingo hasta Irun para medirse (a las 17.30 horas) al recién ascendido Landetxa.

Tanto las elgoibartarras como sus rivales han empezado la Liga de la misma forma, con dos victorias y una derrota.