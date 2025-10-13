Las tasas e impuestos municipales para 2026 subirán de manera general un 2,5% en Mutriku y un 2,8% en Mendaro

Jabi Leon mutriku-mendaro. Lunes, 13 de octubre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Las corporaciones municipales de Mendaro y Mutriku aprobaron en las últimas sesiones plenarias sus respectivas ordenanzas fiscales para 2026. Los equipos de gobierno de ambos pueblos habían acordado previamente con los grupos de la oposición los cambios a introducir, por lo que tanto en Mutriku como en Mendaro las propuestas que se sometieron a votación salieron adelante por unanimidad.

Sea como fuere, la localidad costera aplicará el próximo año un incremento general del 2,5% en los precios públicos, las tasas y los impuestos municipales; mientras que en Mendaro el incremento generalizado será del 2,8%, lo mismo que el IPC interanual registrado en el mes de agosto en Euskadi.

Al igual que en el resto de municipios de la comarca, tanto en Mutriku como en Mendaro la principal excepción al incremento que se aplicará de manera general a las tasas e impuestos municipales de 2026 estará en la tasa que se cobra por el servicio de recogida y tratamiento de los residuos.

En el caso de Mendaro el Consistorio repercutirá en la ciudadanía, íntegramente, el incremento por el coste del servicio que le aplicará la Mancomunidad de Debabarrena, por lo que las y los mendaroarras pagarán un 6% más por la tasa de basuras (en la práctica cada familia pagará 10 euros más al año por esa tasa).

Por su parte, el Ayuntamiento de Mutriku aplicará un incremento del 4,05% en la tasa de basuras a los hogares y a los pequeños establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios de la localidad. Eso sí, las entidades bancarias, Correos y las grandes superficies comerciales de Mutriku deberán abonar un 10% más por la tasa de basuras.

Además, por primera vez el próximo año también deberán pagar la tasa de basuras diferentes entidades de Mutriku que hasta ahora habían estado exentas como los colegios, el ambulatorio o el centro social de las personas jubiladas y pensionistas.

Por otro lado, cabe señalar que el Consistorio mutrikuarra ha decidido incrementar del 50% al 75% el recargo en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) que se cobra a las viviendas de la localidad consideradas vacías.

Asimismo, retirará las bonificaciones en el impuesto de vehículos que había para los coches híbridos y eléctricos.