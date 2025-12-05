El PSE-EE busca «reforzar el bienestar y la sostenibilidad del municipio» con sus propuestas para los presupuestos

Jabi Leon soraluze. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:24

El PSE-EE de Soraluze ha dado a conocer la batería de propuestas que ha presentado al proyecto de presupuestos municipales de 2026 con el objetivo de «mejorar el bienestar social, reforzar los servicios públicos y favorecer la convivencia ciudadana».

Según ha explicado la portavoz socialista en el Consistorio soraluzetarra, Patricia Borinaga, «nuestro objetivo es seguir trabajando de manera constructiva para conseguir un municipio mejor, con más oportunidades para todas sus vecinas y vecinos y para atender las necesidades que hemos detectado en distintos ámbitos; desde la mejora de las infraestructuras hasta el apoyo a colectivos vulnerables».

En cuanto a las propuestas concretas realizadas por el Grupo Municipal Socialista cabe señalar que ha planteado la realización de un estudio sobre la soledad no deseada en todas las etapas de la vida. El objetivo de este estudio sería «identificar situaciones de soledad, independientemente de la edad, y diseñar políticas eficaces que mejoren la salud mental, la física y el bienestar social».

Otra de las iniciativas que propone el PSE-EE es la elaboración de un Mapa de Ruido de Soraluze. Aunque no es obligatorio por ley, las y los socialistas consideran que constituiría una «herramienta básica para gestionar el ruido urbano, detectar los incumplimientos y reducir la contaminación acústica, facilitando el descanso de toda la ciudadanía».

Conscientes de las necesidades que hay en el mantenimiento urbano, las y los socialistas también han presentado una iniciativa para poner en marcha un programa gratuito de limpieza de pintadas en fachadas de la vía pública y, de esa forma, «mejorar la estética del entorno y contribuir a conservar el patrimonio municipal».

Sostenibilidad y barrios

El PSE-EE de Soraluze también apuesta por instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos e híbridos. A su entender, «instalar o mejorar infraestructuras que favorezcan la movilidad eléctrica es una forma de fomentar el uso o compra de vehículos eléctricos en detrimento de los diésel y gasolina y, en consecuencia, de favorecer la descarbonización».

La planificación de zonas cubiertas en parques infantiles previa consulta al Consejo de Infancia Municipal «para saber qué espacio priorizarían las niñas y niños y actuar en consecuencia»; la creación de una línea de ayudas para jóvenes artistas locales «con subvenciones para apoyar proyectos de teatro, música, fotografía y artes plásticas»; la elaboración de una ordenanza que regule el uso de patinetes eléctricos o actuaciones de mejora para los barrios de Sagar Erreka y Zeleta» son otras de las propuestas que han realizado y consideran «perfectamente asumibles» los socialistas de Soraluze: «Confiamos en que el equipo de gobierno las estudie y valore positivamente», concluye Borinaga.