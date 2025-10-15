Kontrargi expone desde hoy 35 obras que concurrieron a su XXXV Rallye Fotográfico

Jabi Leon soraluze. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:51 Comenta Compartir

Las personas aficionadas a la fotografía tienen en la segunda mitad de este mes una cita con la sala de muestras del polipodertivo municipal de Soraluze, que desde esta misma tarde acogerá una nueva exposición organizada por el colectivo fotográfico Kontrargi, con la colaboración del Ayuntamiento.

Concretamente, la nueva muestra está conformada por una selección de las imágenes que se obtuvieron en el marco del XXXV Rallye fotográfico Kontrargi, celebrado el pasado año.

Según explican desde la sociedad fotográfica, quienes se acerquen a presenciar esta nueva muestra se encontrarán «35 fotos representativas de los cinco temas que se abordaron en la 35ª edición de nuestro Rallye fotográfico». Dichos temas fueron los siguientes: 'Rejas o enrejados', 'Tres iguales', 'Presa de Olea', 'Colores de otoño' y 'Blues hotsak'.

La exposición fotográfica que se abre esta tarde se podrá visitar hasta el día 31 (de lunes a viernes la sala estará abierta de 18.30 a 20.00 horas y los sábados de 12.00 a 13.30 horas). De todos modos, esta muestra no será la única actividad que Kontrargi llevará a cabo antes del final de este año. En noviembre celebrará una nueva edición de su rallye fotográfico y para diciembre está preparando una nueva exposición con imágenes históricas del recordado Eli Lakuesta.