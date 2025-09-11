Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Soraluze

El Centro de Empleo de la localidad retoma su actividad la próxima semana

J.LEON

soraluze.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:43

El Ayuntamiento de Soraluze comunica que el Centro de Empleo que la cooperativa Zabaltzen-Sartu gestiona en la localidad volverá a abrir sus puertas la próxima semana.

Una vez retomada la marcha, el Centro de Empleo de Soraluze ofrecerá sus servicios todos los martes y los jueves (de 08:00 a 15:00 horas); con la particularidad de que a partir del mes de octubre también estará a disposición de todas las personas interesadas los martes por la tarde (de 16:00 a 18:00 horas).

El Centro de Empleo es un espacio físico estable con instrumentos y recursos de auto-uso para las personas en proceso de búsqueda de empleo. Además, cuenta con el apoyo permanente de una dinamizadora que asesora a quienes buscan trabajo.

