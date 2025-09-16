Piñastei egun borobila Kalbarioak amaitzeko

MutrikuPiñastei egun borobila Kalbarioak amaitzeko
Asteartea, 16 iraila 2025, 20:27
Mutrikuarrek Kalbario jaietako Piñastei eguna ospatu zuten atzo. Jardunaldi osoan zehar jende ugari eta festa giro polita izan ziren portuaren inguruan. Urtero legez, erraldoiak eta buruhandiak Musika Bandarekin batera jaitsi ziren moilaraino, Aizabia elkarteko lagunek sardina erreak banatu zituzten (80 kilo prestatu zituzten), Gure Ametsa taldeak soka-dantza eskaini zuen, kukainak eta umeentzako jolasek (kayak, txirrista...) herritarrak erakarri zituzten... Eta, nola ez, sustoren bat eman ere zuten Elgoibarko Ruso ganadutegiko zezenekin sokamuturrak egon ziren, iaz ez bezala, eguerdian eta arratsaldez berriro ere.
