Mutrikuko Musika Bandaren kontzertua ostiralean Ondarroan

MutrikuMutrikuko Musika Bandaren kontzertua ostiralean Ondarroan
DV
mutriku.
Astelehena, 11 abuztua 2025, 20:46
Ostiralean, abuztuak 15, Ondarroako Itsasaurre plazan kontzertua eskainiko du Mutrikuko Musika Bandak 13:00etan hasita. Ibai Pastorren zuzendaritzapean, besteak beste, 'Rubores', P. Marquina; Pirates of the Caribbean: at world's end'. H. Zimmer (Mold.: J. Bocook); eta 'Itsasoari begira' B. Lertxundi (Mold.: D. Urkiri) eskainiko dituzte.
