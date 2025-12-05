Geoparkea convoca sus ayudas para promover la investigación científica dentro de sus límites

Jabi Leon MUTRIKU-DEBA. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

Geoparkea, el Geoparque Mundial UNESCO de la Costa Vasca que comprende los términos municipales de Mutriku, Deba y Zumaia, ha convocado las ayudas que concede anualmente con con el fin de promover la investigación científica dentro de sus límites territoriales.

Esta ayuda, creada para apoyar la realización de trabajos de investigación «sobre el patrimonio natural y cultural del Geoparque, con especial interés en el patrimonio geológico» puede ser solicitada «hasta antes del próximo día 10 de enero» por personas físicas y jurídicas.

Cada solicitante puede presentar «un máximo de dos proyectos de investigación»; con la particuladad de que estos podrán tener un plazo de realización de uno o dos años. En cualquier caso, las ayudas tendrán una dotación máxima de 3.500 euros (impuestos incluidos).

Sea como fuere, para realizar la solicitud de estas ayudas hay que cumplimentar el formulario habilitado para tal fin en la web del Geoparque y enviarlo, junto con la documentación solicitada, a la dirección de correo electrónico flysch@gipuzkoa.eus. «Como cada año, los temas prioritarios además de la geología serán la ecología, los Espacios Naturales Protegidos, la prehistoria, el patrimonio cultural intangible y el patrimonio marítimo», explican desde Geoparkea.

La valoración de las solicitudes presentadas corresponderá a una representación del comité científico asesor, la dirección científica y la gerencia del Geoparque de la Costa Vasca, quien la elevará a la junta directiva de Geogarapen para su aprobación.

Los proyectos realizados hasta ahora en el marco de este programa de ayudas (esta es la quinta convocatoria) están a disposición de todas las personas interesadas en la web de Geoparkea.