Olaizaga kiroldegia zabalik, mantenu lanak burutu ostean

ElgoibarOlaizaga kiroldegia zabalik, mantenu lanak burutu ostean
El Diario Vasco
elgoibar.
Osteguna, 14 abuztua 2025, 20:53
Olaizaga kiroldegiak abuztuaren lehenengo hamabostaldiko etenaldiaren ondoren gaur goizean irekiko ditu berriro bere ateak. Abuztuaren lehenengo hamabostaldian instalazioaren eta batez ere igerilekuaren garbiketa eta mantenu lan handiak egiteko aprobetsatu du Udal Kirol Patronatuak. Igerilekuak hustu eta urteko garbiketa handia egin du, rokodromoko eta bulderreko pareta eta helduleku guztiak garbitu, kantxako zoruko eskubaloian jolasteko erabiltzen duten erretxina garbitu, saunak, aldagelak, zoruak... dena prest jarri du.
Abuztuaren 16tik 31ra 9:00etatik 13:00etara irekiko da kiroldegia (24an, San Bartolome egunean, itxita). Mintxeta, berriz, 10:00etatik 20:00etara irekitzen da egunero eta igerilekua 11:00etatik (10:00etatik asteburuetan) 20:00etara.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.