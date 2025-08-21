Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de esta jornada
Las calles de Elgoibar volverán a llenarse de ambiente en los San Bartolos de 2025. JABI LEON

Elgoibar

Todo listo para que estalle la fiesta en Elgoibar

El programa festivo no se buzoneará este año; quienes quieran adquirirlo ya pueden pasar por el SAC o por Kultur Kafea

A. URBIETA

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:31

Todo está preparado en Elgoibar para que este sábado el txupinazo lanzado por representantes de Etxegiña dé inicio a las fiestas de San Bartolomé ... 2025 que, repartidas en dos fines de semana, ofrecerán a elgoibarreses y visitantes más de 70 actividades para elegir y disfrutar. El programa festivo, diseñado con la colaboración de 15 asociaciones locales y siete sociedades gastronómicas, cuenta con propuestas para todos los públicos. Eso sí, este año por primera vez no se buzoneará en los domicilios por lo que el Ayuntamiento de Elgoibar ha explicado que quienes deseen disponer de él en formato físico podrán recogerlo en el SAC (Servicio de Atención a la Ciudadanía) o bien en Kultur kafea. Además, en el cartel oficial de fiestas se ha incorporado un código QR. Escaneándolo, los vecinos podrán descargar el programa directamente en su teléfono móvil. Asimismo, el programa se ha enviado también a través del canal de whatsapp del Ayuntamiento, facilitando así su acceso de manera rápida y cómoda.

diariovasco Todo listo para que estalle la fiesta en Elgoibar

