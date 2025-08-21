Todo listo para que estalle la fiesta en Elgoibar

Todo está preparado en Elgoibar para que este sábado el txupinazo lanzado por representantes de Etxegiña dé inicio a las fiestas de San Bartolomé ... 2025 que, repartidas en dos fines de semana, ofrecerán a elgoibarreses y visitantes más de 70 actividades para elegir y disfrutar. El programa festivo, diseñado con la colaboración de 15 asociaciones locales y siete sociedades gastronómicas, cuenta con propuestas para todos los públicos. Eso sí, este año por primera vez no se buzoneará en los domicilios por lo que el Ayuntamiento de Elgoibar ha explicado que quienes deseen disponer de él en formato físico podrán recogerlo en el SAC (Servicio de Atención a la Ciudadanía) o bien en Kultur kafea. Además, en el cartel oficial de fiestas se ha incorporado un código QR. Escaneándolo, los vecinos podrán descargar el programa directamente en su teléfono móvil. Asimismo, el programa se ha enviado también a través del canal de whatsapp del Ayuntamiento, facilitando así su acceso de manera rápida y cómoda.

Un coro centenario

El Consistorio invita a toda la ciudadanía a hacerse con el programa «y a disfrutar juntos y juntas de las fiestas de San Bartolomé». Unas fiestas que otorgarán protagonismo en el primer día al coro Etxegiña, coincidiendo con su centenario, ya que serán los encargados de lanzar el cohete anunciados de los festejos. Los componentes de Etxegiña llevan todo el año celebrando la efemérides, entre otros, con una exposición en la casa de cultura y la publicación de un libro preparado con mimo por el propio Jon Peli e Iñaki San Martin 'Soarte' en el que se recoge la historia del coro.

El lanzamiento del cohete a cargo de Etxegiña, la bienvenida a los nuevos elgoibartarras y Bulego, ingredientes del primer día

El lanzamiento del cohete y el repique de campanas será a las 13.00 horas. Pero lo cierto es que para entonces el ambiente festivo ya habrá empezado a tomar las calles de Elgoibar, con las primeras actividades del programa. A las 9.00 de la mañana se dará la salida a la carrera ciclista LXXVIII Memorial Etxaniz para aficionados categoría sub23 (19-22 años), organizado por la sociedad ciclista Gure Bide y puntuable para Lehendakari Txapelketa. La salida será desde Kalegoen plaza y la llegada se prevé para las doce del mediodía en Pedro Migel Urruzuno kalea.

Asimismo, de 10.00 a 12.00 se llevará a cabo una visita guiada a la parroquia de San Bartolomé de Kalegoen a cargo de los historiadores Pello Arrieta y Javier Elorza, en euskera y castellano.

A las 10.30, los mayores de la residencia San Lázaro darán, de alguna manera, inicio oficial a los Sanbartolomés poniéndose el correspondiente pañuelo festivo y más tarde, a las 11.30 serán los bebés nacidos a lo largo del año pasado los que coparán protagonismo con el acto de bienvenida que se llevará a cabo en Aita Agirre kulturgunea.

Antes del txupinazo también, a las 12.15 horas, larrain-dantza herrikoia en Kalegoen plaza.

La tarde del primer día festivo también llegará cargada de propuestas con futbolín humano en Kalegoan plaza a las 16.00 (si llueve, en Sigma); juegos para el público infantil en Aita Agire plaza (si llueve, en Sigma); y sorpresa en el Hogar de los Jubilados a las 16.30 horas. Además, desde las 17.30 horas, habrá pasacalle de la comparsa de gigantes y cabezudos y zezen-zikletas, acompañados de Erbuze los dulzaineros de Elgoibar y Pamplona (Lekueder será espacio libre de cabezudos), y a las 19.00 saldrá la charanga Mausitxa desde Kalebarren plaza. A las 20.00 horas, solemne Salve de Ignazio Bereziartua, cantada por el Coro Parroquial, en la parroquia San Bartolomé. La Corporación Municipal, precedida por la Banda Municipal de Txistularis, se trasladará a la parroquia.