¿Te gustaría tener una web en euskera, hecha por estudiantes del pueblo y que te salga gratis?

Siguiendo con el camino iniciado hace dos cursos, el Ayuntamiento de Elgoibar, la fundación Puntueus y la asociación Elgoibarko Izarra han convocado la tercera ... edición de la iniciativa 'Elgoibartik Mundura'; un programa que promueve la creación de páginas web para las asociaciones y los establecimientos comerciales, hosteleros y del sector Servicios del pueblo.

Todo ello, con la particularidad de que los citados agentes y negocios se pueden hacer con su propia web de forma totalmente gratuita y, además, sin tener que abonar coste alguno por el dominio y el 'hosting' para alojar la web durante el primer año.

Según explican desde las entidades promotoras de este proyecto, 'Elgoibartik Mundura' es una iniciativa que se desarrolla de la mano de los centros escolares de la localidad y que persigue diferentes objetivos como «fomentar las vocaciones STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) entre el alumnado local, impulsar el uso del euskera en el ámbito digital y aumentar la visibilidad del dominio .eus en Internet».

Al igual que en las ediciones precedentes, el desarrollo de las páginas web para las asociaciones, comerciantes, hosteleros y profesionales que ofrecen diferentes servicios en Elgoibar volverán a estar en manos del alumnado de Elgoibar Ikastola, el Instituto Elgoibar BHI y la escuela de Formación Profesional Meka.

Inscripción abierta

Las entidades y negocios del pueblo que deseen sumarse al programa 'Elgoibartik Mundura' del curso 2025/2026 pueden presentar su solicitud hasta el día 30 de este mes a través del enlace de Internet https://labur.eus/elgoibartikmundura.

De todos modos, si alguien desea recibir más información en torno a este proyecto puede enviar un correo electrónico a la dirección kudeaketa@elgoibarkoizarra.eus o llamar al número 643 499 169 (Amaia Lasagabaster).

El pasado curso, las alumnas y alumnos de la Ikastola, el Instituto y la Meka crearon las páginas web de diez entidades: cuatro asociaciones (Aizu! ostalarien elkartea, Txankakua merkatarien elkartea, Mendaroko Bizi Poza txaranga y Debako Arbil elkarte soziala) y seis establecimientos hosteleros (restaurante Gabi, bar Iturri, bar Malape, Pilon burger y restaurante Txarriduna).

Como se puede ver, entre esas diez entidades hay ocho de localidades colindantes (la asociación Arbil de Deba y la txaranga Bizi Poza de Mendaro), que se sumaron a la iniciativa «tras presentar su solicitud al enterarse de que había dos plazas disponibles».

Además, el alumnado de la Ikastola culminó el pasado curso escolar las webs del Club Deportivo Elgoibar, la escuela de música y danza Inazio Bereziartua y Atxutxiamaika aisialdi taldea, que quedaron sin finalizar el curso anterior.