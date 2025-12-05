El Gobierno municipal presenta un proyecto de presupuestos de 23,4 millones de euros para 2026

El equipo de gobierno del Ayuntamiento (PNV-PSE) ha dado a conocer el proyecto de presupuestos para 2026 que ha elaborado para su debate y ... posterior votación en el Pleno ordinario que se celebrará el próximo martes (a las 18:30 horas).

El gobierno local propone un presupuesto de 23.427.676 euros para el próximo año, lo que supone un incremento de 1.941.192 euros (un 9,03% más) respecto al presupuesto inicial de 2025.

A la hora de elaborar las cuentas, los responsables municipales explican que su objetivo ha sido «continuar desarrollando los proyectos estratégicos iniciados según el Plan de Legislatura y cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía».

En este sentido, destacan que «los presupuestos iniciales de la legislatura han dado un impulso importante a los proyectos estratégicos y el presupuesto de 2026 dará continuidad a ese trabajo».

Inversiones reales

El proyecto de presupuestos elaborado por el equipo de gobierno para el próximo ejercicio contempla destinar 2.443.000 euros para inversiones reales.

En ese capítulo cabe destacar la partida de 1,6 millones de euros habilitada para la construcción del aparcamiento público de la futura residencia Errezabal.

Además, en el capítulo inversor se aprecian otras partidas significativas como las destinadas a reparar caminos (90.000 euros), a renovar la sala de musculación de Mintxeta (125.000 euros), a trabajos de mejora en el ámbito rural (169.500 euros) o a crear una comunidad energética municipal (240.000 euros).

Incorporado a las cuentas por iniciativa del grupo municipal socialista, el proyecto para crear esa comunidad energética municipal «se desarrollaría en paralelo a Ekiola» y también estaría encaminado a generar energía limpia a través de una planta fotovoltaica. Además, el Consistorio asumiría inicialmente el coste de ese proyecto a través de los presupuestos, pero posteriormente recuperaría el dinero invertido a través de una subvención foral.

Sea como fuere, los responsables municipales consideran que las inversiones contempladas son «esenciales para mejorar la calidad de vida, la movilidad y los servicios de Elgoibar». También subrayan que la colaboración con otras instituciones es «clave tanto para llevar a cabo los proyectos de presente como para afrontar los retos de futuro garantizando un desarrollo coherente, ordenado y sostenible del municipio».

Los planes del Deporte, de Transición Energética, de renovación del Casco Antiguo y de Regeneración de Altzola son algunas de las principales líneas de trabajo que guiarán la actividad del Consistorio en los próximos años.

Trabajo con la oposición

Antes de someter a votación su proyecto de presupuestos, el equipo de gobierno municipal (PNV-PSE) ha querido destacar que «una vez redactado el proyecto, presentamos nuestra propuesta a los miembros de la oposición, (EH Bildu) abriendo un proceso de negociación».

Representantes del gobierno y de la oposición han celebrado tres comisiones para trabajar las cuentas, «además de una reunión adicional antes de la tercera comisión para analizar las aportaciones con mayor detalle». Por todo ello, los responsables municipales reivindican su «actitud abierta para escuchar y tener en cuenta las propuestas de la oposición» y muestran su disposición «a seguir trabajando en busca de un acuerdo amplio y sólido».

Tras analizar las aportaciones a las cuentas para 2026 realizadas por EH Bildu, el gobierno municipal valora que «el 60% de lo propuesto está incorporado en el presupuesto; el 12,5% se está trabajando, para ponerlo en marcha si se obtiene financiación; y el 6,25% se ha presentado sin cifras presupuestarias concretas». Así las cosas, los responsables municipales concluyen que «el Gobierno municipal y la oposición están alineados en un 80%, lo que refleja un amplio y productivo espacio para la colaboración».