Euskotren y Lurraldebus reforzarán el servicio nocturno

ElgoibarEuskotren y Lurraldebus reforzarán el servicio nocturno
DV
Jueves, 21 de agosto 2025, 20:35
Con motivo de las fiestas, Euskotren y Lurraldebus ampliarán los horarios nocturnos los días 23 y 30 de agosto para facilitar los desplazamientos durante las ... celebraciones. El objetivo es asegurar una movilidad segura y promover alternativas de transporte sostenibles durante las noches de mayor demanda.
Se recomienda a las personas usuarias consultar con antelación la información actualizada en las páginas web y aplicaciones oficiales de ambas operadoras, donde se publicarán los horarios detallados y posibles modificaciones.
A través de esta medida, el Ayuntamiento de Elgoibar busca ofrecer un servicio eficaz y adaptado a las necesidades de quienes se desplacen durante estas fechas festivas.
Hay que recordar, asimismo, que los días 23, 25, 29 y 30 de agosto, habrá servicio de taxi nocturno gratis de 01.00 a 07.00 horas. Sólo se ofrecerán itinerarios dentro del municipio desde la rotonda del Txarriduna. Se respetará el turno de llegada.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.