Euskotren y Lurraldebus reforzarán el servicio nocturno

Con motivo de las fiestas, Euskotren y Lurraldebus ampliarán los horarios nocturnos los días 23 y 30 de agosto para facilitar los desplazamientos durante las ... celebraciones. El objetivo es asegurar una movilidad segura y promover alternativas de transporte sostenibles durante las noches de mayor demanda.

Se recomienda a las personas usuarias consultar con antelación la información actualizada en las páginas web y aplicaciones oficiales de ambas operadoras, donde se publicarán los horarios detallados y posibles modificaciones.

A través de esta medida, el Ayuntamiento de Elgoibar busca ofrecer un servicio eficaz y adaptado a las necesidades de quienes se desplacen durante estas fechas festivas.

Hay que recordar, asimismo, que los días 23, 25, 29 y 30 de agosto, habrá servicio de taxi nocturno gratis de 01.00 a 07.00 horas. Sólo se ofrecerán itinerarios dentro del municipio desde la rotonda del Txarriduna. Se respetará el turno de llegada.