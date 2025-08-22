Elgoibar reforzará la presencia policial durante las fiestas de San Bartolomé

El objetivo del plan es que vecinos y visitantes disfruten de las fiestas en un ambiente seguro y tranquilo.

El Ayuntamiento de Elgoibar, la Policía Municipal y la Ertzaintza han trabajado conjuntamente en la preparación del dispositivo de seguridad que se pondrá en marcha durante las fiestas de San Bartolomé que arracan hoy. Este plan especial, fruto de la colaboración entre las tres entidades, tiene un único objetivo: que vecinos y visitantes disfruten de unas fiestas en un ambiente seguro, tranquilo y festivo.

Entre las medidas acordadas, se reforzará la presencia policial en las calles, tanto con agentes uniformados como de paisano, y se mantendrá una coordinación diaria entre ambos cuerpos policiales para analizar los acontecimientos de cada jornada y adaptar las actuaciones en caso necesario.

Asimismo, la Policía Municipal y la Ertzaintza recuerdan algunas recomendaciones para evitar robos: mantener siempre las pertenencias a la vista, llevar solo lo necesario, guardar el móvil y la cartera en bolsillos seguros, y avisar a la policía ante cualquier situación sospechosa.

Por otro lado, el Consistorio ha reafirmado su compromiso con la creación de un entorno seguro y respetuoso, libre de agresiones machistas y LGTBI+fóbicas. Para lograr este objetivo, el consistorio ha solicitado la colaboración activa de colectivos feministas, hosteleros y otros agentes locales, subrayando la responsabilidad compartida de garantizar unas fiestas seguras y disfrutables para todas las personas. Durante las fiestas de este año, se ha previsto la instalación de un Beldur Barik Gunea, un espacio dedicado a la prevención y asesoramiento en casos de agresiones machistas. Este servicio estará disponible en tres jornadas clave: los días 23, 29 y 30 de agosto, entre las 21.30 y las 00.30 horas, en Maalako parkea.

Además, el 25 de agosto, el día Txiki, se celebrará la 7ª edición del photocall 'También en fiestas, ¡NO a la violencia machista!' en Kalebarren plaza, entre las 13.00 y las 16.00 horas. Este evento se ha consolidado como una plataforma de sensibilización, promoviendo el rechazo activo a cualquier tipo de violencia machista.

El personal de Beldur Barik Gunea dispone de la formación necesaria para informar y atender adecuadamente en caso de agresión. La ciudadanía está invitada a acercarse a dicho espacio para informarse, participar en acciones de sensibilización y visibilizar su compromiso, fotografiándose en el photocall y defendiendo dichos mensajes.

El Ayuntamiento, en colaboración con Lila, distribuirá un protocolo en formato folleto de bolsillo, que detalla los pasos a seguir en caso de agresión machista. Este año se han actualizado varios de los teléfonos de contacto. Esta herramienta busca proporcionar una guía clara y accesible para actuar ante cualquier situación de violencia, reforzando así la red de apoyo comunitario durante las festividades. Para hacer frente a cualquier tipo de violencia machista tenemos que estar en red y para que el protocolo y los teléfonos de contacto estén lo más accesible posible, se repartirán tarjeteros de LILA tanto en el Beldur Barik Gunea como en el photocall. Dentro de este tarjetero se podrá encontrar tanto el protocolo como los teléfonos de contacto.

Servicio nocturno de taxi

Además, por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento ofrecerá un servicio nocturno de taxi gratuito los días 23, 25, 29 y 30 de agosto, entre la 01.00 y las 07.00 horas. Este servicio, que se prestará exclusivamente para recorridos urbanos, partirá desde la rotonda de Txarriduna y no permitirá reservas previas. Los taxis se asignarán por orden de llegada, con el objetivo de asegurar retornos tranquilos y seguros tras las celebraciones nocturnas.

El Ayuntamiento de Elgoibar, junto con las organizaciones y asociaciones que impulsan esta campaña, hace un llamado a toda la ciudadanía para que contribuya a generar espacios libres de actitudes sexistas durante las fiestas. «Las fiestas también son una oportunidad para reflejar nuestro compromiso con una sociedad igualitaria y respetuosa con los derechos de todas las personas. Ni el alcohol ni el ambiente festivo justifican la desigualdad en las relaciones, el trato a las mujeres como objetos sexuales, o la inseguridad en determinados espacios», subrayan.

Se exhorta a la ciudadanía a adoptar una actitud activa contra cualquier manifestación física o verbal que no respete a los demás, basada en el respeto, la igualdad y la autonomía. El Ayuntamiento reafirma su compromiso con la creación de un entorno seguro e inclusivo para todas las personas, y agradece la colaboración de todos los agentes implicados en la consecución de este objetivo.