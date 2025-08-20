Celebraciones en la iglesia parroquial de San Bartolomé

El Diario Vasco elgoibar. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:52 Comenta Compartir

La iglesia parroquial de San Bartolomé acogerá diferentes celebraciones estas fiestas. Este sábado, a las 20.00 horas tendrá lugar la oración de la tarde y La Salve. El domingo, festividad del apóstol, procesión a las 10.45 horas y misa mayor, presidida por Xabier Gómez García, obispo de Sant Feliu de Llobregat a las 11.00 horas. El jueves 28, día de los jubilados misa a las 12.30 horas.